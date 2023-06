Napos, meleg időben, 27 Celsius-fokos levegő, 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett indult péntek kora délután a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a spielbergi Red Bull Ringen. (Sprinthétvége lévén késő délután már a vasárnapi futam kvalifikációja következik, míg a szombat kizárólag a sprintről szól, előbb annak időmérőjét, majd a 100 km-s, itt 24 körös versenyt tartják.)

A Ferrari, de főképp a McLaren komoly fejlesztésekkel érkezett – a wokingi csapat Lando Norris autójára itt-ott a Red Bullra emlékeztető megoldások kerültek.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként a mercedeses Lewis Hamilton gurult ki a pályára, mögötte a címvédő és bajnoki éllovas Max Verstappennel, de mindenki más is igyekezett, hogy a lehető legkorábban megkezdhesse az érdemi munkát a 60 perces gyakorláson.

Hamilton sparks his way to the top three ✨

He's currently behind the Red Bull pair of Perez and Verstappen#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/1ULfQhAWEY

— Formula 1 (@F1) June 30, 2023