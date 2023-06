A szabadedzésen látotthoz hasonló, de felhősebb, ám továbbra is meleg (28 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet) időben kezdődött a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzése, mellyel a vasárnapi futam rajtsorrendjét igyekezték eldönteni a csapatok és versenyzők, hogy szombaton csak a sprint eseményeire koncentráljanak.

A lelátók ennek megfelelően már az első nap délutánjára tele voltak emberekkel – leginkább a Red Bull-os címvédő, a gyakorláson villámgyors Max Verstappen narancsos holland szurkolóival.

A Q1-re az elsők között gurult ki a világbajnok, de ment vele csapattársa, a mostanában küszködő Sergio Perez, a McLaren-pilóták és az Aston Martin versenyzői is.

Míg a szabadedzésen csak az utolsó percekben tették fel az autókra a lágy gumikat, most mindenki rögtön a piros Pirelliken kezdett.

Első nekifutásra Perez, majd az újonc Oscar Piastri (McLaren) állt az élre, majd Verstappen 1:05,190-et futva lett az első, héttizedet adott az ausztrálnak – a mögötte érkezők, beleértve a ferrarisokat, nem tudtak ennél jobbat.

🚩 RED FLAG 🚩 Valtteri Bottas goes wide after Turn 1, but gets going again#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/SF2xAiwQi4 — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Az Alfa Romeó-s Valtteri Bottas bő 5 perc után megpördült az első kanyar kijáratán, a forgalommal szemben állt meg a pálya szélén. Baja nem esett, de nem tudott azonnal továbbmenni, így előkerült a piros zászló. A finn végül maga vezetett vissza bokszutcában, néhány perc után folytatódhatott is a körözés.

A leállás alatt Verstappen a 15. helyre esett vissza, ugyanis az első kanyar kiszélesítése miatt elvették a gyors körét. Hamilton köre is így ugrott.

Nem kellett sokáig várni arra, hogy a Red Bull bajnoka visszaálljon az élre, 1:05,116-tal lett az első, mögötte a két Ferrari, a mclarenes Lando Norris, Alonso és Hamilton sorakozott.

Míg Norris pár perccel később egészen a 2. helyre ugrott, George Russell csak a 12., Perez a 13. helyen állt. A mexikói újabb körén nagyot javított, kétezreddel verte Norrist, besorolt a Verstappen mögé.

It's getting busy during the final stages of Q1 Fernando has some traffic troubles 🫣#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/vJmQASUx5t — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Az utolsó körök kezdetén a Haas, az Alfa Romeo párosa, valamint az alphatauris Nyck De Vries volt a kiesőzónában, a befutók után Cunoda Juki (AlphaTauri), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas) és De Vries búcsúzott az első szakasz végén.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Tsunoda

Zhou

Sargeant

Magnussen

De Vries 📸#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Ma16FT3yzx — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó pillanatokban is vettek el köröket percekkel korábbi pályaszélesítések miatt, többek között visszaesett a már említett Norris is.

A 15 perces Q2 kezdetére a két Red Bull állt fel elsőként a bokszutca kijáratához. Verstappen 1:04,955-tel nyitott, de körét az első kanyar kiszélesítése miatt törölték, Perez állt az élre – ő sem maradt sokáig az első, szintén kidobták a körét, Norris lett az 1.

A McLaren angolja mögött a törlések után – másokkal sem voltak elnézőek – Norris, Hülkenberg, Alonso, Sainz, Hamilton, Piastri, Leclerc, Russell, Stroll és Perez volt a top10-ben.

Második nekifutása Verstappen a korábbi körét 4 ezreddel megjavítva lett újra 1., Perez nem tudta hozni a korábbi formáját, a 4. lett. A mercedesesek közül Russell továbbra sem érezte igazán a pályát, miután Hamilton az 5. helyre lépett fel, ő a 10. helyre csúszott vissza – a szokásához híven villantó willliamses Alex Albon mögött.

Russell csakis annak köszönhette az ideiglenes továbbjutó helyet, hogy Perez körét megint elvették, a mexikói 3 perccel a vége előtt a 15. volt, nem sokkal később ugyanakkor az angolét is, úgyhogy ő a 14. lett.

Four minutes to go ⏰ Russell and Perez have times deleted for track limits. Both are currently at risk of going out#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/3XQRpVDJwz — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

A hajrában az említetteken kívül Strollnak, Piastrinak és Bottasnak kellett javítania, ha nem akart kiesni.

Russell mindössze a 10. helyre tudott előrébb lépni, a mögötte érkezők azonnal ki is tolták. Perez a 2. időt érte el, de harmadszorra is kidobták. Stroll és Piastri felért az első tízbe, az utóbbi körét szintén törölték.

Perez has his lap time deleted again 👀 The Mexican driver is out in Q2 ❌#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/uYpLmE4Rq2 — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

A második szakasz végén Russell, Ocon, Piastri, Bottas és Perez búcsúzott. A Red Bull mexikói pilótája zsinórban negyedszer nem jutott be az időmérő utolsó szegmensébe, Russell a harmadiknál jár.

A Q3-ra maradtak az ügyesek és a szerencsések, hogy eldöntsék egymás között az első öt rajtkocka sorsát. Elsőként Albon futott ki, hogy egyedül menjen egy kört, Verstappen sem várt sokáig – törlés esetén legyen idő újabb próbálkozásokra.

5 minutes of Q3 to go… 👀 Verstappen

Leclerc

Sainz

Norris

Hamilton One final push! 👊#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/BEMjHRZJAd — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

A holland 1:04,503-mal állt az élre, Leclerc két, Sainz már bő négytizedet kapott tőle, utánuk Norris, Alonso, Gasly, Albon, Hülkenberg és a körtörléses Stroll következett. Az utolsóként gyors kört futó Hamilton az 5. helyre, Alonso elé ugrott fel. Albon is majdnem ilyet villantott, de a thai-brit pilóta körét is szinte azonnal elvették.

A fináléban Verstappen 1:04,391-re javította a legjobb időt, mögé előbb Sainz, majd Leclerc ugrott, majd Norris, Hamilton, a veterán csapattársát megverő Stroll, Alonso Hülkenberg, Gasly és Albon sorakozott.

Max Verstappen loves a pole in Austria! ✨ 2021: Pole

2022: Pole

2023: Pole#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YH7cLahinb — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Az Osztrák Nagydíj szombaton a sprintappal folytatódik, a sprintkvalifikáció 12 órakor, a 100 km-s, 24 körös rövid futam 16.30-kor kezdődik majd.