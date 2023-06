A tervek szerint 2024-től az energiaspórolás és a fenntarthatóság jegyében nem használnának gumimelegítő paplanokat a Forma-1-ben. Ehhez speciális abroncsokat is készít a Pirelli, a sportág hivatalos gumiszállítója, melyet a Ferrari és a Mercedes bevonásával teszteltek is már. A próbákat követően az egyik résztvevő, George Russell ki is fejezte aggályait.

Arról, hogy valóban bevezetik-e az új szabályt, majd egy újabb, silverstone-i tesztet követően fognak dönteni, mindenesetre a Pirelli álláspontja elég egyértelmű az ügyben. “Úgy gondoljuk, lehet versenyezni a gumival, máskülönben nem bocsátottuk volna véleményezésre” – mondta el Simone Berra, az olaszok F1-es főmérnöke a The Race-nek. “Az első szektor trükkös lehet, de ettől eltekintve rendben van.”

“A versenyzőknek nyilván gondolniuk kell arra, hogy a paplanok elhagyásával más lesz a helyzet, mint ma, ezért a kivezető köröket másképp kell megközelíteniük. Hűvös körülmények között trükkösebb lehet üzemi hőmérsékletre hozni a gumikat, de mindez csak azon múlik, mennyire óvatosan teszik meg a kör első felét” – fogalmazott a szakember, aki nem finomkodott.

“Biztonsági szempontból nem látok különösebb kockázatot. Változtatnia kell a versenyzőknek azon, hogyan vezetnek az első körben, úgy kell alakítani a vezetési stílust, hogy megvédje a gumit. Ha nagyon nyomják az első kanyarokban, szemcsésedni kezdhet az abroncs, és a gumik nem érik el az üzemi hőmérsékletet.

Berra azért hozzátette, figyelembe veszik a visszajelzéseket is. “Tisztelem a versenyzők véleményét, de lesznek különbségek a régi termékhez képest.”