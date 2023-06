A pálya zárt láncú kamerarendszerének hosszas javítását követően, az gyakorlatilag elmarad első edzés pótlása gyanánt a tervezettnél 30 perccel korábban megkezdődött a 2023-as Forma-1-es Kanadai Nagydíj második szabadedzése a montreali Gilles Villeneuve pályán.

FP2 is a go, and it'll be 90 minutes long!

Felhős idő, 23 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet fogadta az F1-eseket, a páratartalom magas volt, esőre is volt kilátás.

Az első gyakorlás kimaradása miatt a bokszutcai lámpák kialvása után gyakorlatilag mindenki a pályára sietett, igyekeztek a lehető legtöbb munkát elvégezni – főleg, hogy a tízből kilenc csapat vitt fejlesztéseket a hétvégére.

Max Verstappen is our fastest out on track thus far! 🚀

He sits in P1 with the Ferraris making the Top 3 👊#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/ZeQYBUrYXT

