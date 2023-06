A Forma-1-es versenyirányítás és versenybíráskodás – két, külön egymástól független feladatkör – gyakorlatilag állandó kritikák tárgya, a kiszámíthatatlanság, a következetlenség, a szabályok „szabad” értelmezése örök panasz mind a résztvevők, mind a nézők irányából.

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner most újra elővette a témát, a netflixes Drive to Survive-val „sztárrá” vált olasz a hivatásos, főállású versenybírák alkalmazását szorgalmazza, miután – szerinte – teljesen alaptalanul büntették pilótáját, Nico Hülkenberget a múlt vasárnapi Monacói Nagydíjon.

„Úgy gondolom, újra fel kell vetni a kérdést, hogy nem lenne-e szükség új bíráskodási rendszerre” – utalt arra, hogy jelenleg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) fordulónként más és más, az FIA vagy a tagszervezet nemzeti autóklubok kötelekében dolgozó, nem fizetett stewardokat alkalmaz.

„Minden profi sportágban hivatásos bírók vannak. Az F1 a világ egyik, ha nem a legnagyobb sportja, mégis laikusok döntenek azok sorsáról, akik milliókat áldoztak a karrierjükre. Mindig előkerül a téma, mert hiányzik a következetesség. Szerintem itt az idő, hogy komolyabbá tegyük ezt, mert évről évre mindig ugyanaz a lemez. Minden más szakágban is hivatásosok végzik ezt a munkát: az USA-ban a NASCAR-ban, az Indycarban is. És hányszor hallunk panaszt az ottani versenybírókra, versenyigazgatókra? Nagyon-nagyon ritkán – mert ott egészen másképp is működik ez” – idézte Steinert a Motorsport.com.

„Odaát teljes állású hivatásosok dolgoznak. Mindig azt mondom, hogy ártatlan, míg bűnösnek nem bizonyul, ne az legyen már, hogy az ártatlanságot kell bizonyítanunk, nekem ez nem fekszik. Nem így élem az életemet.”

Ahogy feljebb említettük, Steiner azon „pöccent be”, hogy Hülkenberg 5 másodperces időbüntetést – valamint két büntetőpontot – kapott, mert a Monacói Nagydíj versenybírái úgy látták, hogy a verseny első körén a 6-os kanyarban összeért a williamses Logan Sargeanttal.

„Simán sorban haladtak ott. Elöl az Aston Martin. Megnéztem a képeket. Nico érkezik belülről, tulajdonképpen már ő van előrébb, beesik a kanyarba, de ütközést nem látok. Szóval magyarázzák már el ezt, mert szerintem teljesen hibás döntés volt. Első kör, nem is volt ütközés. Most akkor mit akarnak, díszmenetet?”

„Első kör, büntetnek minket valamiért, ami szerintem nem is volt ütközés. A futamon később mások egymásnak mentek, amire csak [a sportszerűtlenséget jelző – B.G.] fekete-fehér zászlót kapták. Szerintem itt nincs következetesség. De megnézhetjük Miamit is, de Vries és Norris első körös incidensét, ott sem volt ütközés. Továbbra sem értem. Azt mondták, a felvételen látszott az ütközés [Hülkenberg és Stroll között], de én sok felvételt megnéztem, de egyszerűen nem látom.”

Steiner azt mondja, nem ő egyedül akarja „megmondani a tutit”, de mindenképpen foglalkozni kellene a versenybírók kérdésével, mert a mostani helyzet nem méltó a globális óriás Forma-1 presztízséhez.

„A fociban is főállású bírók vannak. 30 éve még a helyi pék is lehetett futballbíró, de mára már más a helyzet. Változtattak, mert professzionálissá kellett válniuk, és tisztában voltak a felelősségükkel.”