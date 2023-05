Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Monacói Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson a Red Bull párosa, Max Verstappen és Sergio Perez voltak a leggyorsabbak, mögöttük Lance Stroll-lal az Aston Martinban.

A szombat korai délutáni edzésen kiváló körülmények között készülhettek a versenyzők, 27 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a körözés. Az óra kritikus fontosságú volt a versenyzőknek: aki ekkor, az időmérő előtt órákkal hibázott, az azt kockáztatta, hogy nem tudják megjavítani autóját a kvalifikációra, ezzel elköszönve egy hétvégi jó eredménytől.

Carlos Sainznak ebből a szempontból szerencséje volt, a spanyol Ferrariját gond nélkül összerakták szombatra a pénteki autótörés után. Az első szabadedzés leggyorsabbja csak később látott munkához, a korai percekben nem volt túl aktív a mezőny. Esteban Oconnak így is a kelleténél izgalmasabb percei voltak, ugyanis az Alpine az alagútban állt meg alatta. Szerencséjére újra tudta indítani az autót a francia, majd visszagurult vele a bokszba.

Ocon has an issue and has stopped in the tunnel

He manages to get started again and returns to the pits #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/TA7UTqCeLS

— Formula 1 (@F1) May 27, 2023