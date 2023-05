Az elmúlt napokban felpörögtek a Lewis Hamilton ferraris átigazolását illető találgatások, olasz és brit lapokban is megjelent, hogy a hétszeres világbajnokot a legmagasabb, elnöki szinten csábítgatja a maranellói márka, és hogy az olaszok hajlandóak ugyanolyan fizetést kínálni neki, mint amennyit a Mercedesnél kapott és/vagy kaphat. Arról is hallani lehetett már, hogy állítólag a Mercedes Charles Leclerc-t kérné cserébe, ha Hamilton a Scuderiához menne.

A Forma-1-es Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen nem kerülhették el a fentiekre vonatkozó kérdéseket az érintettek, persze ahogy arra számítani lehetett, senki sem mondott semmi szenzációsat.

A Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur cáfolta, hogy ajánlatot tettek a 38 éves versenyzőnek:

„Ha el akarnám viccelni a dolgot, azt mondanám, hogy két hete Önök [a sajtó – B.G.] még Sainzot küldték az Audihoz, egy hete Leclerc-t a Mercedeshez, úgyhogy már nem is maradt pilótám. Tökéletesen tudják, hogy az idény ezen szakaszában hetente új sztori jön elő, de nem tettünk ajánlatot Lewis Hamiltonnak, és nem is fogunk” – szögezte le a francia.

„Nem tárgyaltunk. Szerintem a mezőny bármelyik csapata örömmel fogadná Hamiltont, hülyeség lenne azt mondanom, hogy mi nem. De ha arról van szó, hogy beszélek-e Hamiltonnal, akkor az elmúlt 20 évben szinte minden hétvégén beszéltem, és csak azért nem fogok ezzel felhagyni, mert a média a nyakamba liheg” – utalt arra, hogy az angolt még a GP2-ből ismeri 2006-ból, amikor Hamilton az általa vezetett ART-vel lett bajnok.

Néhány nappal ezelőtt a Mercedes-főnök Toto Wolff is beszélt a jövőről az osztrák Oe24-nek.

„Ezek a pletykák kétévente mindig előjönnek, amikor a hosszabbításra kerül a sor. De semmi sem igaz belőlük. Egyszerűen tárgyalunk, nem sürget minket az idő. Egyszerűen csak egy kicsit kényelmetlen, amikor tíz év alatt jóban-rosszban kitartó két barátnak, két testvérnek pénzről kell beszélnie egymással. De szilárd meggyőződésem, hogy megegyezünk, hajszálnyi kétségem sincs efelől. El sem tudok képzelni mást. Ha versenyképes autót adunk Lewisnak, még hosszú ideig hozza majd a győzelmeket.”

Ami a versenyképes – vagyis jelenleg inkább versenyképtelen – autót illeti, Hamilton egykori csapattársa, egyben volt Ferrari-pilóta Fernando Alonso is elengedett egy szellemességet, amikor őt kérdezték arról, vajon az angolnak mennie vagy maradnia kellene.

„Azt nem tudom, mi lesz, de mindig is azt mondta, hogy a csapattal együtt nyer vagy veszít, szóval most, amikor nem nyer, maradnia kellene” – viccelődött a kétszeres bajnok.

Úgy tűnik egyébként, hogy Hamilton is erre hajlik, Monacóban újra leszögezte, hogy közel a megegyezés az új Mercedes-szerződéséről.

„Azt hiszem, természetes, hogy amikor aktuálissá válik a hosszabbítás, a spekulációk is megjelennek. De ha nem tőlem hallják, akkor nem is többek ezek, csakis találgatások. Most is itt van a teremben egy bizonyos újságíró, aki előállt egy ilyen sztorival – nem tudom, talán Imola lefújása miatt unatkozott” – utalt a Daily Mail-es Jonathan McEvoyra.

„De a színfalak mögött a stábom dolgozik Totóval a hosszabbításon, már majdnem kész a szerződés. A csapatom foglalkozik ezzel, hogy én a versenyzésre koncentrálhassak. De remélhetőleg pár héten belül megleszünk.”