A kora délutáni első edzéshez hasonlóan napos, meleg (27 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalt) körülmények között kezdődött a 2023-as Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzése.

A 3337 méteres pályán gyorsan elindult az érdemi körözés, és ahogy az korábban, a szűk utcai aszfaltcsíkon megint többen belefutottak a forgalomba.

Miután az első edzésen még az autóra panaszkodott, a Red Bull-os Max Verstappen igen erősen nyitott, rögtön 1:14 alá vitte a legjobb időt. Kisebb meglepetésre nem sokkal később Lewis Hamilton egyetlen ezredet faragva vette át az első pozíciót az átalakított Mercedesszel, ám a holland rögtön válaszolt is.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢

And away we go… 60 mins of practice coming up! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/5Rze0KWTXK

— Formula 1 (@F1) May 26, 2023