Imolára ígérte a Mercedes nagy fejlesztési csomagjának bemutatkozását, de erre az előző futam törlése miatt csak ezen a hétvégén kerül sor. Monaco ugyan nem ideális helyszín az újítások kipróbálására, de az eredeti menetrenden már nem akart változtatni a csapat.

A Mercedes mostanra látta be, hogy valószínűleg hiba volt megtartani az idei szezonra is a szokatlan, karcsú oldaldobozos megoldást, amelytől kezdetben még nagy sikert reméltek a mérnökök. A monacói paddockban már látható, hogy ennek a korszaknak vége, a W14-esre is hagyományos oldaldobozok kerültek.

A Mercedes által választott út nem annyira radikális, mint a Red Bullé, inkább a Ferrari elképzelésére hasonlít. Monacóban módosított hűtőrendszert is kipróbál a Mercedes, emellett az első felfüggesztések is változtak.

