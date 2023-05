A Mercedes 2022-re relatíve versenyképtelen autóval állt elő, ám miután a szezon vége felé összejött néhány biztató eredmény, alapvetően azt a koncepciót vitték tovább 2023-ra is, így érdemi előrelépés nem történt.

A csapat viszonylag korán jelezte, hogy komoly fejlesztési csomaggal igyekeznek javítani a helyzeten, a revideált, talán B változatnak is nevezhető autót Imolában vetették volna be, ám az emilia-romagnai hétvégét lefújták, így a most következő Monacói Nagydíjon küldik majd pályára.

„Természetesen szeretnénk látni, mire megyünk az új autóval. A teljes átépítés után tudni szeretnénk, mit is hozott a fejlesztési csomag” – mondta a csapatfőnök, Toto Wolff az osztrák Oe24-nek.

„De Monacónak nem sok köze van a hagyományos versenypályákhoz, ezért nem is fogjuk megtudni, hogy érnek-e bármit a változtatások” – tette hozzá, amivel rá is mutatott a döntés furcsaságára, hiszen Monte-Carlo utcáin tényleg nem sok minden derülhet ki a frissítésekről, az új elemek pályára vitele, azok óvása ugyanakkor talán felesleges pluszterhet helyez Lewis Hamilton és George Russell vállára. Nem véletlen, hogy a Ferrari például Barcelonáig kivár a maga újításaival.

Wolff egyébként „normál” versenyhelyszínen sem vár óriási ugrást az új autótól:

„Sajnos a Red Bull elleni küzdelem még arrébb lesz, de azért előrelépést remélek. Reagálnunk kellett a Red Bull fölényére. Mivel nem találtunk megoldást arra, hogy gyorsabbá tegyük a régi autót, átépítettük a padlót, a kasztnit, az oldaldobozokat és az első felfüggesztést is.”

„De a Forma-1-ben nincsenek csodák, nem leszünk rögtön fél másodperccel gyorsabbak, de talán kevesebb problémánk akad. Folytatjuk a munkát az autó versenyképesebbé tételére – eddig nagyon merev, nagyon makacs volt” – magyarázta.