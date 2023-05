Már az ötödik szezonját tapossa a Ferrari színeiben Charles Leclerc, és noha a monacóit annak idején az olasz istálló nagy reménységének kiáltották ki, egyelőre a tavalyi ezüstérem a legjobb összetettbéli eredmény, miután már a szezon felénél alulmaradt Max Verstappennel szemben a bajnoki küzdelemben – részben a saját, részben a csapat hibái miatt.

A Ferrari ráadásul a 2023-as szezont kifejezetten gyengén kezdte, miközben a Red Bull mind az egyéni, mind pedig a konstruktőri összetettben toronymagasan vezet. A teljesítménybéli lemaradás mellett azonban Leclerc sorozatos hibái is hátráltatják a csapatot – ennek okaira Piero Ferrari, az alapító Enzo Ferrari fia adott választ.

„Hihetetlenül gyors. Már akkor a Forma-1-ben versenyzett, amikor még jogosítványa sem volt” – mondta a kétszeres világbajnok Verstappenről az Autosprint hasábjain. „Ott voltam, amikor megszerezte az első győzelmét Barcelonában. Utána voltak hibái és balesetei, mostanra viszont rengeteg tapasztalattal rendelkezik, miközben továbbra is fiatal. Nagyszerű versenyző, aki most van a pályája csúcsán.”

„Charles-nak megvan a tempója ahhoz, hogy egálban legyen Verstappennel, azonban kevesebb tapasztalata van, a nagydíjak számát tekintve is. Leclerc viszont továbbra is fejlődik, és fejlődni is fog” – tért ki saját pilótája helyzetére az alelnök.

A csapat másik versenyzőjéről, Carlos Sainzról is kérdezték Piero Ferrarit. „Úgy gondolom, még nem láttuk igazán a teljes potenciálját, várunk rá” – értékelte az egyszeres nagydíjgyőztest, akiről úgy hírlik még a spanyol sajtó szerint is, hogy inog a helye a Ferrarinál, bár a szerződése egészen 2024 végéig köti a csapathoz.

Öt futam után a Ferrari csak a negyedik helyen áll a csapatbajnokságban – a Red Bull mellett az Aston Martin és a Mercedes is előzi –, míg az egyéni értékelésben Sainz az ötödik, Leclerc a hetedik pozícióból várja a folytatást a jövő hétvégi Monacói Nagydíjon. Már a spanyol hátránya is 75 pont a listavezető Verstappennel szemben, míg a hazai versenyére készülő monacói 85 egységnyi hátrányból kénytelen zárkózni.

Más kérdés, hogy van, aki szerint a maranellóiak egyik pilótája sem remekelt eddig az idén: