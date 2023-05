Keddre és szerdára vörös riasztást adtak ki Olaszország azon régiójára, ahol a hétvégi Emilia-romagnai Nagydíjat rendező Imola is található. A következő két napban jelentős mennyiségű eső várható, ebben a hónapban nem először. Így nézett ki a környék legutóbb:

A figyelmeztetések földcsuszamlásokra és villámárvizekre is vonatkoznak. Két hét alatt most adnak ki harmadszor vörös riasztást, miközben az elmúlt harminc évben összesen négyszer volt erre szükség.

❗️The regional weather service has issued the highest rain warning for #Imola❗️

According to @michele_salmi, this is the third time in the last two weeks. Before that, it had only happened four times in 30 years! #F1 #ImolaGP

