Ahogy sajtóértesülés alapján korábban már a Vezess is megírta, a Forma-1-ben jelentős változás jön a szezon közepén, a Pirelli a 11. fordulótól, azaz a Brit Nagydíjtól a korábbinál teherbíróbb konstrukciójú gumikat szállít a csapatoknak.

Péntek délutánra hivatalosan is bejelentették a dolgot, a Brit Nagydíjtól valóban új, megerősített gumikat használnak majd az F1-esek. Az új abroncsokat már korábban, a június eleji Spanyol Nagydíj első két szabadedzésén kipróbálhatják majd a csapatok, autónként két-két szettet kapnak belőlük Barcelonában.

„Az idény első fordulóin láthattuk, mennyivel nőtt a 2023-as autók teljesítménye tavalyhoz képest a mind a 10 csapatnál elvégzett elképesztő fejlesztések miatt. Miamiban például 2 másodperccel jobb volt a pole-idő, mint tavaly, de a többi futamon is hasonló előrelépést láttunk” – magyarázta a hátteret a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola.

„A Pirelli szimulációs munkájának célja mindig is az volt, hogy ne csak a résztvevők kívánalmainak megfelelő terméket állítsunk elő, hanem készüljünk az esetlegesen felmerülő problémák minél gyorsabb megoldására is. Az új gumispecifikációban már 2024-re fejlesztett anyagokat is alkalmazunk, melyektől az abroncsok az egyéb műszaki jellemzők változása nélkül válnak teherbíróbbá” – folytatta az olasz szakember.