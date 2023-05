Daniel Ricciardo 2022 végén távozott a McLarentől, a wokingi csapatnál – a monzai győzelemtől eltekintve – csak küszködött, így közös megegyezéssel szerződése lejárta előtt elbúcsúztak egymástó.

Az ausztrál pilóta régi csapatánál, a Red Bullnál talált menedéket, harmadik pilótaként szerződtették, Max Verstappen és Sergio Perez mellé. Ricciardónak ezen a poszton számos PR-feladata van, de azért a szimulátorban is vezet, sőt, a júliusi Brit Nagydíjat követő silverstone-i gumiteszten az RB19-est is vezeti majd.

A legfrissebb hírek alapján viszont sokan úgy gondolják, már idén versenyezhet is a 33 éves pilóta, hiszen a napokban az AlphaTauri faenzai központjában járt üléspróbán. Az elmélet szerint Ricciardót az eddig nem túl erősen szereplő újonc, Nyck de Vries helyét kaphatná meg.

Érdemes hozzátenni ugyanakkor, hogy Ricciardo egyes fordulókon a Red Bull Racing és a kisebbik Red Bull-csapat hivatalos tartalékosa is, így az üléspróbában nincsen semmi rendkívüli, jegyzi meg több nagy motorsportos szakoldal, az ESPN egyenesen arról ír, saját forrásaik szerint ha már de Vries lecserélése mellett döntenének, nem Ricciardót, hanem ifjoncukat, az idén a japán Super Formulában vitézkedő Liam Lawsont ültetnék az AlphaTauriba.

Az ausztrál persze szeretne azért a Forma-1-ben versenyezni, nyáron akarja megmutatni, mit is tud:

„Nagyon élvezem az idei évet, de úgy gondolom, hogy jövőre már szeretnék újra ott lenni a rajtrácson, versenyezni. Úgy gondolom, van még dolgom a Forma-1-ben” – mondta a múlt hétvégén Miamiban a brit Sky Sportsnak.

„Továbbra is csinálom a szimulátoros munkát, júliusban pedig az autó volánja mögé is beülök” – utalt a gumitesztre. „Biztos vagyok benne, hogy az stimulál majd, visszajönnek a régi érzések. Természetesen igyekszem jól vezetni, hogy emlékeztessem a csapatot is arra, hogy még mindig képes vagyok erre. Meglátjuk, mi lesz aztán” – folytatta.