Rövidebb-hosszabb „szünetekkel” már 2006 óta tagja a Red Bull családjának Adrian Newey: a tervezőzseniként emlegetett brit szakembernek a csapat korábbi és mostani sikereiben elévülhetetlen érdemei vannak – és minden jel arra mutat, hogy a sikertörténet folytatódik. Newey ugyanis megállapodott a szerződéshosszabbításról a Red Bull-lal, ami azt vetíti előre, hogy a következő években is megtartja technológiai igazgatói pozícióját a csapatnál – értesült a Motorsport.com.

Belső forrásokra hivatkozva azt írja a portál, hogy eredetileg a 2023-as idény végén járt volna le Newey kontraktusa a Red Bull-lal, és az, hogy a korábbi híreszteléseket cáfolva megtörtént a hosszabbítás, nemcsak az F1-es csapat életében meghatározó pillanat, de a „bikások” motorrészlegének, a szuperautók fejlesztésével is foglalkozó Red Bull Advanced Technologies működésében is kulcsfontosságú szerepet tölt be.

„Adrian szinte a kezdetek óta oszlopos tagja a csapatnak. Sok területet fed le, az pedig nagyszerű, hogy továbbra is számíthatunk a tapasztalatára és a tudására, miközben a fiatalokkal együtt dolgozik tovább” – idézi a lap Christian Horner szavait.

A Red Bull csapatfőnöke szerint Newey most is „ugyanannyira motivált, mint mindig”, szerepvállalásával pedig a gárda mindhárom alappillérét felügyeli. Arra is kitért, hogy a Red Bull technikai részlege ennek köszönhetően változatlanul szilárd marad, ráadásul ehhez Pierre Wache technikai igazgatóként, valamint Ben Hodgkinson motorfőnökként ugyancsak hozzájárul.

Horner elmondása szerint Neweyt kifejezetten felvillanyozta a lehetőség, hogy 2026-tól a Red Bull saját, részben a Forddal közös hajtásláncain dolgozhat. „Adrian egy hozzáértő mérnök, aki mindent tud a belső égésű motorokról. Láthatóan teljesen benne van már a koncepcióban, és látja, hogy hosszú távon van benne potenciál” – tette hozzá.

Newey F1-es karrierje évtizedekre nyúlik vissza, a Red Bull előtt olyan csapatok gurujaként tartották számon, mint a Williams vagy a McLaren.