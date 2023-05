A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéjét megelőző napokban kaptak szárnyra a pletykák, melyek szerint Charles Leclerc több sikertelen szezon után elhagyhatja a Ferrarit, és már tárgyal is a Mercedesszel.

Bár a monacói versenyző tagadta a „nyílt titokként” talált pletykákat, Toto Wolff, a Mercedes csapatvezetője elismerte, hogy rajta tartják a szemüket a rivális csapat üdvöskéjén. Kommentálta azonban a híreszteléseket Frédéric Vasseur is: a Ferrari frissen kinevezett főnöke határozottan cáfolta, hogy Leclerc az átigazolásról folytat megbeszéléseket.

„A Charles-ról és a Mercedesről szóló pletyka baromság” – öntött tiszta vizet a pohárba Vasseur. A Sky Sports Italiának azt is kifejtette, miért ennyire biztos az álláspontjában: „Charles azt mondta, imádja a Ferrarit, és a Ferrari az a csapat, amelyikkel nyerni akar. Még csak a szezon elején járunk, ilyenkor általában több pletykát hallunk minden héten, de mi nem aggódunk.”

Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy a csapatfőnökváltás ellenére katasztrofálisan kezdődött a Ferrarinak a 2023-as szezon, hiszen az első dobogós eredményre is négy futamot kellett várnia. Bakuban viszont érezhetően jobb formát mutatott a maranellói gárda, amit Leclerc két pole-pozíciója is bizonyít.

„A két pole-pozícióval sikerült előrébb lépnünk” – erősítette meg a francia szakember. „Habár nem sikerült nyernünk, jobban teljesítettünk, mint eddig a többi futamon. Lényegesen jobban dolgozott a csapat ezen a héten, ennek pedig nagyon örülök. A Red Bull viszont mindig keményen harcol, nekünk pedig be kellett osztanunk a gumijainkat, mert arra számítottunk, hogy két kiállás lesz a versenyen.”

Leclerc a pocsék évkezdésén csak szépíteni tudott a bakui teljesítményével, de még azzal is csak a bajnokság hatodik helyére kapaszkodott fel – a folytatást Miamiban 65 pontos lemaradásból várja a listavezető Max Verstappennel szemben. A 25 éves versenyző már az ötödik évét tapossa a Ferrarinál, legjobb összetettbéli eredményének pedig a tavalyi második helye számít.