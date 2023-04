Miután Sebastian Vettel tavaly nyáron bejelentette, hogy visszavonul, azonnal megkezdődtek a találgatások, hogy később viszontláthatjuk-e a négyszeres világbajnokot valamilyen Forma-1-es, sportvezetői szerepben, esetleg akár a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) valamilyen poszton.

A spekulációk azóta is tartják magukat, a brit Sky F1 „száguldó riportere”, Ted Kravitz is erről beszélt most Bakuban.

„Meglepetésre már idén visszatérhet Sebastian Vettel, de nem versenyzőként. Úgy vélem, hogy a Red Bullhoz tér vissza, talán Helmut Marko helyét veszi át, amolyan sporttanácsadó lehet” – mondta.

Az energiaital-gyártónál a kezdetek óta motorsportfőnökként dolgozó Marko ma ünnepli 80. születésnapját, így valóban nem lenne meglepetés a visszavonulása, bár ő maga igyekezett elhessegetni a pletykát – igaz, azt elismerte, hogy tartják a kapcsolatot Vettellel.

„Továbbra is kapcsolatban vagyunk” – ismerte el a Blicknek az osztrák szakember. „De Seb egyelőre keresi önmagát, szerintem nem szeretne újra minden futamra elutazni, többet dolgozni jelentősen kevesebb pénzért.”

Ugyan a napokban már kiderült az utód személye – a ferraris Laurent Mekies –, korábban az is felmerült, hogy Vettel válthatná Franz Tostot a kisebbik Red Bull-csapat, az AlphaTauri élén.

Immár világos, hogy csapatfőnök ott nem lesz a 35 éves német, ám az ifjoncnevelésben mentorként, tanácsadóként biztosan értékes munkát végezhetne.

„Nagyon érdekes lenne Sebastiant vezetői poszton látni. Bármilyen szerepben. Például dolgozhatna úgy, mint Helmut a Red Bull-neveltekkel. Úgy gondolom, Sebastian nagyon jól vihetné ezt a szerepet, hiszen ő minden idők egyik legsikeresebb Forma-1-es pilótája” – mondta az utóbbi felvetésről az AlphaTauri jelenlegi versenyzője, a japán Cunoda Juki.