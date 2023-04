Gőzerővel készül arra az Audi, hogy 2026-tól – a Sauber csapatának átvételével – a Forma-1-es világbajnokság aktív résztvevője legyen. Bár a Sauber mostani központja Svájcban, az Audié pedig Németországban található, miközben a legtöbb F1-es csapat főhadiszállása az Egyesült Királyságban, a német gyártó biztos benne, hogy így is be tudják vonzani a tehetséges szakembereket, mérnököket.

„Ami a toborzást illeti, el kell ismernünk, az Audi Sport Forma-1-es szerepvállalása egy nagyon fontos átalakítási projekt is, ami itt zajlik Neuburgban. Hasznot tudunk húzni abból, hogy az Audi Sporton belül mintegy 200 magasan kvalifikált munkatársat vettünk át az F1-es részlegre. Ez a felkészülési szakaszban nyilván hatalmas lökést jelent” – nyilatkozott az előkészületekről Adam Barker, az Audi F1-es vezérigazgatója.

Barker hozzátette a PlanetF1.com-nak adott interjújában, hogy a régióban akár 1000 szakemberhez is hozzáférnek technológiai fronton, akik a német autóiparban, az Audinak vagy az utóbbi valamelyik beszállítójának dolgoznak. „Annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk 2026-ban, a lehető legjobban fel kell gyorsítani a betanulást, ennek része lehet egy agresszív toborzási program” – magyarázta.

Eddig az Audi nagyjából 50 szakembert szerződtetett le sikeresen, közülük jó néhányat elismerten egy másik Forma-1-es csapattól vettek át.

Az elmúlt években egyébként is óriási volt a szakemberek közötti fluktuáció a Forma-1-ben: a Mercedestől a Red Bullhoz, onnan pedig az Aston Martinhoz vándoroltak át kirívóan sokan. Barker szerint kihívást jelent az Audinak a toborzás, mivel távol vannak a rivális csapatokhoz képest, cserébe viszont esélyesebb, hogy alkalmazottjaikat akár hosszabb távon is meg tudják tartani, még ha a potenciális távozás rizikója magasabb is.