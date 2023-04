Günther Steiner főként nyers humorának és szókimondásának köszönheti a népszerűségét, amiben számottevő szerepet játszott a Netflix Drive to Survive című Forma-1-es dokumentumfilm-sorozata, melyben nem egy jelenetet az ő megnyilvánulásaira húztak fel.

Megosztó karakterét az Ausztrál Nagydíj hétvégéjére sem tette félre a Haas csapatfőnöke; ez akkor is megmutatkozott, amikor egy eseményen egy kisfiú kérdezhetett tőle. „Noah a nevem, és a kérdésem az, hogy ki a jobb versenyző: Kevin Magnussen vagy Nico Hülkenberg?” – hangzott a kérdés.

„Kérdezd meg édesanyádat, kit szeret jobb: téged vagy a testvéredet?” – vágta rá vigyorogva az olasz szakember. Nyilvánvalóan nem a rossz szándék vezérelte, sőt, a helyszínen sokakat megnevettetett a válaszával, továbbá valószínű, hogy a párbeszédet a kérdező kissrác sem felejti el egy ideig.

TIP: Never ask a team principal which of his drivers are his favorite! 😄#HaasF1 #AusGP pic.twitter.com/oyGtogEC3X

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 31, 2023