Melbourne-ben is volt oka az ünnepre Fernando Alonsónak, miután a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj zsinórban harmadik dobogóját szerezte az Aston Martinnal – halkan jegyezzük meg, hogy utoljára a világbajnoki, 2006-os évében volt példa arra, hogy három dobogóval kezdjen egy idényt.

Magánéleti fronton azonban nem áll ennyire jól az Aston Martin versenyzője, ugyanis nem a futam másnapján bejelentette,

külön utakon folytatja barátnőjével, Andrea Schlagerrel.

Az osztrák újságíró-televíziós műsorvezetővel két éven át alkotott egy párt Alonso – kapcsolatuk azután kezdődött, hogy találkoztak egymással a paddockban, a hölgy ugyanis a Servus TV munkatársaként dolgozik a versenysorozatban. „Szeretnénk elmondani nektek, hogy párként véget ért a kapcsolatunk” – írta a 24 óra után eltűnő Instagram-sztorijában a 41 éves versenyző.

„Igencsak szerencsések voltunk, hiszen fantasztikus időt töltöttünk együtt, és ennek lesz is folytatása, csak a szeretet más formájában” – tette hozzá. „Mint azt láthattátok, ez idő alatt is folytattuk a közös munkát a pályán, illetve azon kívül, és ezt továbbra is szeretettel és egymás iránti mély tisztelettel tesszük majd. Úgy gondoltuk, helyénvaló, ha megosztjuk, mivel mindannyian támogattatok minket. Köszönettel: Fer és Andrea.”

Az elmúlt hónapokban nem a kétszeres világbajnok Alonso az első versenyző a Forma-1-ben, aki szakítással kerül a hírekbe: tavaly ősszel Lando Norrisról, hónapokkal később pedig Charles Leclerc-ről derült ki, hogy szakított a barátnőjével.