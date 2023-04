Ha van Forma-1-es hétvége, amit az európai nézők számára a lehető legrosszabb időpontban tartanak, az az Ausztrál Nagydíj. Idén az események közép-európai idő szerint hajnali fél 4-kor és reggel hétkor kezdődtek, azaz a rajongók törzsbázisának fel kellett áldozniuk a hétvégi pihenést az F1 érdekében.

Egy szerdai konferencián Melbourne-ben Stefano Domenicali F1-vezér felvetette, hogy az egyébként közkedvelt futam időpontját módosíthatnák úgy, hogy az európai szemszögből is jó időpontban legyen. Ez azt jelentené, hogy Melbourne-ben is éjszakai futamot rendeznének Szingapúr, Abu-Dzabi, Bahrein, Katar és Las Vegas után. “Beszéltünk róla. Miért is ne?” – fogalmazott a sportág elnök-vezérigazgatója.

“Ez csak befektetés kérdése. Vonzó lehetne. Amikor ilyen hosszú időre tervez az ember, átgondoljuk, mi lehetne a legjobb” – tette hozzá Domenicali. Szavaira egyébként az ausztrál versenyt szervező cég idén leköszönő vezérigazgatója, Andrew Westacott úgy reagált, a városnak teljesen jó a jelenlegi futamkezdési időpont. “De soha ne mondd az F1-ben, hogy soha” – tette hozzá.

Domenicali szerint egyébként rengeteg lehetőség van még a versenynaptár variálásában. Jelenleg egy évben legfeljebb 25 futamot rendezhetnek az érvényben lévő szabályok szerint. Idén 24 futam lett volna, ám a Kínai Nagydíj kiesett, és nem pótolták, így zsugorodott 23 állomásosra a 2023-as menetrend.

“Ma is több mint 30, akár 32 nagydíjunk is lehetne, mert mindenki szeretne egyet” – árulta el az olasz, de gyorsan hozzátette, elégedettek a 24-es számmal.