Alapvetően sűrűn látott vendég a biztonsági autó a dzsiddai Forma-1-es pályán, a 2023-as Szaúd-arábiai Nagydíj nem bővelkedett azonban olyan incidensekben, ahol be kellett volna vetni az Aston Martint. Egyszer mégis akcióba lendült, amikor Lance Stroll a pályán megállt.

A kanadai a műszaki hibás Aston Martinnal egy bukótér szélébe, majdnem teljesen a megnyitásba húzódott, ránézésre elég lett volna egy virtuális biztonsági autós periódus is ahhoz, hogy teljes biztonsággal eltávolíthassák a versenygépet a pályáról.

Lance Stroll has stopped on track and is exiting his car!

🚨 Safety car deployed 🚨#SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/qYgc3p6vHy

