Noha a Forma-1-es versenynaptár már így is dugig van utcai futamokkal, sőt az idén érkezik Las Vegas is, vannak még jelentkezők. A The Times értesülése szerint ismét aktuálisak a londoni rendezési álmok.

A korábban tervezett helyszín nem változott: a Royal Docks egy vízparti ipari terület London keleti részén, Greenwich-hez közel. A projekt továbbra is kezdeti stádiumban van, a tervek szerint az első verseny 2026-ban lehetne a városrészben.

A tervek szerint a lelátókról 95 ezer ember követhetné a futamot, a nyomvonal 5,9 kilométeres. A tervezők az előzési lehetőségek számának maximalizálását tartották szem előtt, szerintük a montreali pályához hasonlít, amit megálmodtak.

Az egyetlen probléma, hogy a londoni versenyt egyelőre csak a befektetők akarják, a Forma-1 közleménye szerint nem is tárgyalt az LDN Collective képviselőivel.