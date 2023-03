Azok után, hogy kiderült, a Red Bull 2021-ben többet költött, mint amennyit a szabályok engednek, 2022-ben bejelentették, hogy szankcionálják őket: 7 millió dolláros pénzbüntetés mellé korlátozták az aerodinamikai tesztelési lehetőségeiket.

Az energiaitalosok már alapból is kevesebb időt fordíthatnak fejlesztésre, mint a többi csapat, ugyanis ők lettek a konstruktőri bajnokok. A sikeres csapatokat büntető korlátozások mellé tehát további időcsökkentést kaptak tehát, mely miatt igencsak aggódtak is. Kiemelt jelentőségűvé vált tehát a rendelkezésre álló tesztidő jó kihasználása.

Ezt a csökkentett időt a Red Bull értelemszerűen idei autójuk, az RB19 továbbfejlesztésére, valamint a jövő évi modelljük, az RB20 fejlesztésére fordítják majd. A csapatnak mérlegelnie kell, hogy mindezt milyen arányban osztják el. “Extrém hatékonynak kell lennünk abban, hogyan fejlesztjük ezt az autót, valamint a jövő évit” – mondta Christian Horner csapatfőnök.

A Red Bull dolgát jelentősen megnehezítené, ha komolyabb mértékű változásokat vezetnének be 2024-re. Ettől is függővé teszik, hogyan csiszolgatják majd idei autójukat, ugyanis ha valamilyen szabálymódosítást bejelentenek a jövő szezonra, előfordulhat, hogy arra egész egyszerűen nem tudnak rendesen felkészülni. Horner a csapatfőnökök sajtótájékoztatóján üzenetértékkel ki is mondta, stabil szabályokra számít istállója.

Az alakulatok tesztelési lehetőségeit eredményeik is befolyásolják, egyszerűen fogalmazva, aki jobban teljesít, kevesebb aerodinamikai tesztet végezhet. A tesztelési időt egyszerűsített formában ATR-ben adják meg, az alábbiakban mutatjuk, melyik csapat mennyi ATR-rel rendelkezik a 2023-as Forma-1-es szezonban: