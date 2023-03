A 2023-as Forma-1-es szezonra érkezve számos csapatnál történtek komoly változások. Nem maradt érintetlen a Mercedes sem, ahonnan távozott James Vowles stratégiai főnök és a Williamsnél lett csapatfőnök. Közvetlen utódot nem jelöltek ki helyére, de Toto Wolff, a Mercedes csapatfönőke felismerte, hogy oda kell figyelnie csapatára és annak felépítésére.

“Azt gondolom, hogy a csapatunk egyik sikere az volt, hogy megterveztük a sikerességet. Egyértelmű viszont, hogy nem lehet befagyasztani egy sikeres struktúrát. Mindig meg kell újítani önmagunkat, de megőrizni azt, ami jó” – mondta az osztrák szakember.

Ebből a szempontból lehet remek igazolás Jayne Poole (a nyitóképen jobbra), aki számos éven keresztül volt a Red Bull operatív igazgatója. A hölgy tanácsadóként érkezik a Mercedeshez, és a tervek szerint szorosan együtt fog dolgozni Wolff-fal. A Motorsport.com értesülései szerint feladata többek között az lesz, hogy kiértékelje a Mercedes jelenlegi működését, majd megfogalmazza, szerinte mely területeken kellene változtatni, különösen figyelembe véve, hogy a módosítások összhangban legyenek a költséglimit által szabott határokkal.

Poole hasonló feladatokat látott el korábban a Red Bullnál is, több futamon is feltűnt Christian Horner mellett. Az operatív igazgató ezen felül még HR-igazgató is volt, azaz ő volt az első számú felelőse annak, milyen munkatársakat vesz fel, illetve bocsát el csapatából az energiaitalos gárda.