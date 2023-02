A 2014-es szabályváltozásokat követően a Forma-1 csúcsára hosszú évekre bebetonozódott Mercedes trónfosztása 2021-ben kezdődött, amikor a szezonzárón vitatható körülmények között bukta el a címvédést Lewis Hamilton a Red Bull-os Max Verstappennel szemben, ám az igazi visszaesést a 2022-es szabályváltozások hozták, Lewis Hamilton és George Russell kegyetlenül szenvedett a „delfinező” W13 E-vel.

Az idény közepéig a dobogó 3. fokánál előrébb nem sikerült jutniuk, és bár a szezon második felében már egyre jobban összeállt a csomag, Hamilton F1-es pályafutása során első ízben nem tudott futamot nyerni egy teljes évadban, csapattársának, Russellnek is csak egy jött össze Sao Paulóban – vagy kettő, ha a sprintet is számoljuk.

A Merci végül a Red Bull és a Ferrari mögött csak a konstruktőri 3. helyet szerezte meg, innen igyekeznek visszakapaszkodni idén az új, szerdán leleplezett modellel, az F1W14 E Performance-szal.

Hogy a babona vezérelte-e a döntést, vagy tényleg pusztán a súlycsökkentés miatt lett a 2023-as járgány újra fekete, csak ők tudják, mindenesetre az tény, hogy a Mercedes és Hamilton ’20-ban fekete autóval húzta be mindkét bajnoki címet, ahogy ’21-ben is ilyen színnel hozták a konstruktőri elsőséget, míg tavaly ezüstben küszködtek.

A leleplezést egyébként nem sikerült hibátlanul hozni, ugyanis a stream tesztje véletlenül kiment a főszponzor Petronas oldalán, kora délelőtt, már a bemutató előtt tudni lehetett, kb. milyen autóra számíthatunk.

Fehér helyett ezüst, ezüst helyett fekete

A csapatfőnök, Toto Wolff természetesen az „új” színről is beszélt a bemutatón:

„A W14-esnél a teljesítmény kedvéért választottuk a feketét. Kerestük a tömegcsökkentési lehetőségeket, és ebbe a fényezés is beletartozott. Az Ezüstnyilak múltjára is rímel ez: annak idején a Mercedes fehér autóval indult, de az túl nehéz volt, szóval lekaparták a festéket, aztán a nyers, ezüst színű alumíniummal a győzelemig jutottak. Mi is hasonló megközelítést alkalmaztunk: tavaly túlsúlyos volt az autó, az idei évre igyekeztünk minden grammot lefaragni, azaz a történelem ismételte önmagát. Ahogy látható, az autón több helyen felbukkan a nyers karbon, amit itt-ott matt fekete festés egészít ki” – magyarázta.

Elismerve, hogy az utolsó bajnoki sikereik is feketében születtek, az osztrák a tavalyi, ezüstös, de nehéz idényre is kitért, ahogy a 2023-as célt is kitűzte:

„Visszatekintve nehéz idény volt a 2022-es. Nem valami jó autóval kezdtünk, menet közben próbáltunk rájönni mi a baj, ami néha nagyon nehéz volt” – kezdte az osztrák. „A hangulat kezelése sem volt könnyű, mert voltak biztató hétvégéink is, mint például Barcelonában, aztán más pályákon megint egyáltalán nem működött jól az autó. Szóval sokat tanultunk az autóról és egyéni szinten arról is, hogyan kezeljünk egy nem túl sikeres szezont. A végére gyorsabb lett az autó, George és Lewis kiszámíthatóbb járgányt vezethetett, ami végül az interlagosi fénypontban csúcsosodott ki.”

„Mindig azt reméljük, mindig az a cél, hogy a bajnoki címért küzdhessünk. De tavaly nagyon erősek voltak a riválisok, nekünk kell felzárkóznunk. Minden egyes ezredmásodpercért meg fogunk dolgozni, mindent beleadunk, hogy visszatérjünk az élre” – szögezte le Wolff.

„Több mint egy évtizede vagyok a csapat tagja, de a mai napig lenyűgöz a befektetett munka. Engem is inspirál, hogy milyen lelkiismeretesen és szenvedéllyel dolgozik mindenki. Az autó fejlődése, a változások szintén lenyűgözőek. Nagyon sok újraterveztünk, optimalizáltunk. És persze a fényezést is imádom, azt üzeni, hogy készen állunk a küzdelemre! Izgatottan várom, hogy újra versenyezhessek. Nyugodt vagyok, feltöltődtem, kiélesedett a koncentrációm. Mindent megteszek majd, hogy győzzünk!” – magyarázta a hétszeres világbajnok Hamilton.

„2022 folyamán végig építettük a lendületet, kíváncsian várjuk, hogyan sikerült fejlődnünk a tél során. Az autó esztétikailag szép, merész, belemenős, feltűnő. Hosszú volt a téli időszak, a W14-est illetően pedig nagyok az elvárások. Nyilván ilyenkor sok minden elhangzik, de most már azt kell meglátnunk, hogyan viselkedik az autó a pályán” – mondta a csapathoz tavaly beemelt, első futamgyőzelmét is megszerző, a mai bemutató napján épp 25. születésnapját ünneplő Russell.

Miután a Haastól két szezont követően elküldték, édesapja, Michael Schumacher után fia, Mick is a Mercedesnél nyit új fejezetet, az idei évtől ő a csapat tartalékosa és tesztpilótája.

„Mindig is közel éreztem magamhoz a Mercedest. Nagyon örülök, hogy a csapat tagjává válhattam, és azzal is tisztában vagyok, milyen fontos szerepem lehet a W14-es fejlesztésében. Mindent beleadok majd, hogy javíthassuk a teljesítményünket ebben a kiélezett versenyben” – magyarázta a 23 éves német.

A leleplezést követően a Mercedes pilótái Silverstone-ban meg is ejtik az új modell bejáratását.

