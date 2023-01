A Red Bull február 3-án New Yorkban bemutatózik, az idei autó festését leplezi le a csapat. Úgy tűnik azonban, hogy komolyabb jelentősége is van a helyszínválasztásnak, a festésnél jóval komolyabb bejelentésre is sor kerülhet.

A hírek szerint a Red Bull új motorpartner után nézett, miután a Porschével tervezett együttműködés befuccsolt. Az új partner a Ford lehet, a csütörtöki programot valójában az amerikai autógyártó miatt szervezhették.

Egyes újságírók úgy tudják, hogy a Ford közösségi médiás influenszereket és tartalomgyártókat is küldött New Yorkba, ami aligha lehet véletlen egybeesés. Csütörtökön kiderül, pontosan mit is jelentenek be – a Forma-1-ben persze az se lenne teljesen meglepő, ha végül semmit…