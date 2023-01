A 2023-as idényre átnevezik az Alfa Romeót, miután a csapat megállapodott a Stake-kel. A szerencsejátékkal és bizonyos technológiai fejlesztésekkel foglalkozó vállalat névadó szponzor lesz, így a csapat hivatalos neve Alfa Romeo F1 Team Stake lesz.

A megállapodás háttere kapcsán az Alfa Romeo csak annyit közölt, hogy “több évre szól”, természetesen a csapat és a Stake is üdvözölte a megállapodást.

New year, new dawn, new identity.



Say hello to Alfa Romeo F1 Team Stake - a fresh identity for the team ahead of the 2023 #F1 season thanks to a new title partnership with one of the world’s leading entertainment and lifestyle brands, @Stake.



