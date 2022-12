Elhagyja a Williams Forma-1-es csapatát annak eddigi vezérigazgató-csapatfőnöke, Jost Capito, ahogyan François-Xavier Demaison technikai igazgató sem folytatja tovább a munkát – közölte váratlan, hétfő esti közleményében a grove-i alakulat.

Capito 2021 júniusában vette át az irányítást a Williamsnél, miután fél évvel korábban kinevezték vezérigazgatónak. Ezt megelőzően a Jordan és a McLaren F1-es csapatánál is megfordult, továbbá a Ford rali-világbajnoki és a Volkswagen motorsportprogramjában volt érdekelt.

„Hatalmas megtiszteltetés volt a Williams csapatát vezetni az elmúlt két évben, illetve lerakni az alapokat. Alig várom, hogy lássam a csapatot, ahogyan folytatja útját leendő sikerei felé” – idézi a Williams közleménye Capito szavait.

Bár érdekesen időzítették a 64 éves szakember távozásának bejelentését, valójában arról van szó, hogy Capito már korábban tervezte nyugdíjba vonulását – azaz aligha ül át a Ferrari csapatfőnöki székébe, mellyel nem is hozták szóba, sőt, továbbra is Frédéric Vasseur a legesélyesebb befutó a pozícióra.

Demaison pedig 2021 elején érkezett a Williamshez, előtte két éven át, Paddy Lowe 2019-es távozása óta betöltetlen volt a technikai igazgatói poszt. Az FX-ként is emlegetett francia szakember korábban ugyancsak a Volkswagen Motorsport kötelékében, azon belül is annak raliprogramjában dolgozott, de volt a Citroën, a Peugeot és a Subaru alkalmazásában is.

Egyelőre egyikük utódját sem nevezte meg a Williams, mint írják, erre a „megfelelő időben” kerítenek majd sort. Az már korábban eldőlt, hogy 2023-ban a csapat pilótái Alexander Albon és az újonc Logan Sargeant lesznek.