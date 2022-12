2014 óta a Forma-1-es pilóták nem kiosztott, hanem választott rajtszámokkal versenyeznek, mely végigkíséri őket Forma-1-es karrierjükön. Választás elé érkezett Logan Sargeant is, aki 2023-tól erősíti majd a Williams csapatát.

A Forma-2-ből érkező amerikai pilóta választása a 2-es, mellyel a választható rajtszámok korszakában Stoffel Vandoorne versenyzett már a McLarennél 2017-ben és 2018-ban.

“Korábban ezt használtam a Forma Renault-ban, és elég jó szezonom volt abban az évben” – mondta választásával kapcsolatban Sargeant. “A 3-as az én számom, de az foglalt, szóval úgy voltam vele, miért ne válasszak egy győztes számot a múltamból, és használjam az F1-ben.”

🔥 #LS2@LoganSargeant has picked his first @F1 race number for 2023! 🤩#WeAreWilliams pic.twitter.com/s5v9CtDFK6

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 30, 2022