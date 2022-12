Sebastian Vettel tavaly az év legtöbb előzését mutatta be, idén pedig a négyszeres bajnok egyik manőverét választották az év előzésének.

Az F1 szavazásán Vettel és Hamilton egy-egy előzése jutott a döntőbe, ahol az idén visszavonult német végül a szavazatok 56,7 százalékát szerezte meg.

A győztes előzést az austini utolsó körben, Kevin Magnussen ellen mutatta be Vettel, és végzett így a nyolcadik helyen.

