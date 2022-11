Manapság rengeteg érdekes tartalmat fogyaszthat az, aki a téli szünetben elvonási tünetekkel küzd az F1 hiánya miatt. Ott van a Netflixen a Hajsza a túlélésért (Drive to Survive), készül az Apple TV+-ra a Lewis Hamilton-féle dokumentumfilm, Keanu Reeves pedig a Brawn GP tündérmeséjét dolgozza fel.

Ehhez jön most egy új sorozat. A Lucky!, vagyis Szerencsés! című miniszéria Bernie Ecclestone-ról szól majd a Forma-1 egykori mindenható urának tálalásában, vagyis maga az üzletember fog karrierjéről sztorizni, természetesen kiegészítve régi, archív felvételekkel, ahogy azt kell és elvárja a rajongó. Az Ecclestone-nal készült interjúkat 2020 szeptemberében, 2021 májusában és júliusában rögzítették.

Lucky! – Formula 1: How it happened as told by Bernie Ecclestone, motor-racing’s Wizard of Oz. An 8 part series coming to Warner Bros Discovery 27th December 2022 pic.twitter.com/UBoBylRhIm

— Manish Pandey (@ManishPics) November 23, 2022