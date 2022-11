Csütörtökön bejelentették, ami régóta nyílt titok volt, vagyis Mick Schumacher távozását a Haastól. A csapat egy másik német versenyzőt, a hosszabb kihagyás után visszatérő Nico Hülkenberget választotta helyette, Günther Steiner egyetlen szóval összefoglalta, miért ő lett a befutó.

“A tapasztalat. Ez volt a döntő” – mondta Steiner, aki szerint a Haasnak magasabb szintre kell lépnie, és ez csak tapasztalt versenyzőkkel lehetséges. Hülkenberg csapattársa továbbra is Kevin Magnussen lesz, akit kis túlzással szintén a “nyugdíjból” hívott vissza a csapat.

“Nem volt könnyű döntés, de arra jutottunk, hogy ez a legjobb a csapatnak. Mickkel személyesen közöltem szerdán, nagyon éretten kezelte.”

Steiner szerint azok a csapatok, amelyeknél Hülkenberg megfordult, mindig fejlődni kezdtek, a Haasnak pedig pont erre van szüksége. “Reméljük, hogy nálunk is így lesz, ezért választottuk őt. Sokat versenyzett már a Forma-1-ben, főleg középcsapatoknál, így tudja, hogyan lehetünk jobbak.”

Steiner szerint nem ellentmondás, hogy míg tavaly két újonccal (Schumacher mellett Nyikita Mazepinnel) vágott neki a szezonnak a csapat, most éles fordulattal a tapasztalat vált fontossá. “Akkor más céljaink voltak, a túlélés volt a tét” – utalt Steiner arra, hogy Mazepin amúgy fizetős versenyző volt.

Steinertől megkérdezték azt is, Schumacher balesetei mennyit számítottak. “Ez is egy része volt a dolognak. A balesetei nem tettek jót, efelől semmi kétség, de voltak jó eredményei is. Nem lehet rámutatni egyetlen hétvégére sem, hogy emiatt döntöttünk így, több faktor kombinációjáról van szó.”