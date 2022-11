Bejelentéssel kezdődött a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati napja, miszerint leigazolta versenyzői akadémiájára Enzo Fittipaldit, az 1972-es és 1974-es világbajnok Emerson Fittipaldi unokáját a Red Bull.

„Örömmel jelentem be, hogy csatlakozom a Red Bull családjához” – erősítette meg a hírt a 21 éves ifjonc. A brazil jelenleg a Forma-2-ben versenyez, az abu-dzabi szezonzáró előtt pedig a hatodik helyen áll az egyéni bajnokságban a Charouzzal. „Köszönöm a lehetőséget Dr. Helmut Markónak és Christian Hornernek” – tette hozzá.

🇧🇷Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte da família RedBull! Muito obrigado Dr. Marko e Christian Horner pela oportunidade.

🇺🇸I’m very happy to announce that I will be joining the RedBull Family! Thank you Dr. Helmut Marko and Christian Horner for the opportunity! pic.twitter.com/CqglwfVnWk

