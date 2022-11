Kissé felhős, száraz időben, 24 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj második szabadedzése Interlagosban, melyre a rendhagyó menetrend miatt már az időmérő után került sor.

A pilóták ezúttal is 60 percig körözhettek, ám autójuk beállításait csak korlátozott keretek között módosíthatták az időmérő után életbe lépő parc fermé szabályok miatt. Emiatt az edzés főként a gumik megismeréséről, valamint a késő délutáni sprintre és a vasárnapi nagydíjra való felkészülésről szólt.

Tekintettel arra, hogy túl sok újdonságot nem tudott nyújtani ez a körözés, a Williams jövő évi pilótajelöltjét, Logan Sargeantet autóztatta Alexander Albon helyén. Az amerikai ezzel is gyűjtött egy szuperlicencpontot, melyből még nem szerezte meg a megfelelő mennyiséget a Forma-1-es versenyengedélyhez.

The Sarge is getting those laps in 🫡

To increase his super licence points, Logan Sargeant needs to complete 100KM (24 laps) during this session 👊#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/CybgGSQrVy

— Formula 1 (@F1) November 12, 2022