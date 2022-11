A hétvégi Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjon ismét sprintel egyet a mezőny, azaz a hagyományos időmérő, melyet pénteken rendeznek, a szombati 100 km-es verseny rajtsorrendjét dönti el, utóbbi eredménye határozza meg a vasárnapi rajtsorrendet.

Az újdonságot azért vezették be, hogy mindhárom hétvégi napra jusson akció és a péntekek ne csak a tét nélküli körözgetésről szóljanak. Nem mindenki gondolja azonban úgy, hogy a Forma-1-nek sikerült elérnie a kitűzött célt a sprinthétvégékkel. Legutóbb Max Verstappen bírálta élesen a formátumot. “Szeretem, hogy egy edzés után egyből az időmérő jön, talán még jó is számomra, de minden egyes alkalommal, amikor ezeken a versenyeken vagyok, csak arról szólnak, hogy ne legyen baja az autónak, csak hozzam be a legjobb három közé a kocsit. Számomra ez nem igazán jelent versenyt” – mondta a kétszeres világbajnok.

“Maradnunk kellene az egy versenynél. Nem értem, mi ezzel a probléma. Annyi izgalmas futamunk volt, nem kell hozzáadni még a versenytáv egyharmadát. Gondolni kell a motorokba tett kilométerekre is” – mutatott rá több dologra is a Red Bull hollandja.

A Racer jelentése szerint a Forma-1 vezetősége mérlegeli is, hogy megváltoztassák a sprinthétvégék felépítését. Van rá esély, hogy a jövőben a Sprint egyáltalán nem befolyásolná a vasárnapi nagydíjat semmilyen szempontból, azaz nem határozná meg az eredmény az ottani rajtsorrendet. Egy teljesen független esemény lehet, melyért csökkentett mennyiségű pontszám jár. Minderről azonban csak akkor kezdődnek érdemi tárgyalások, ha bejelentették a jövő évi hat helyszínt, ahol sprintet láthatunk.