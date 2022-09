2021-ben vezették be a Forma-1 legújabb, a rajtrácsot meghatározó metódusát, a sprintet, mely a szombati időmérő helyét vette át. Az indulás évében és idén is háromszor rendeztek 100 kilométeres versenyt, melyekért pontokat is osztottak.

Az F1-nek, és különösen vezérigazgatójának, Stefano Domenicalinak azonban ez kevés volt, és ugyan egy ideig úgy tűnt, hogy az olasz szakember nem tudja keresztülvinni a Nemzetközi Automobil Szövetségen ötletét, végül mégis az ő akarata érvényesült:

a sportág bejelentette, hogy 2023-ban hat sprintfutamot rendeznek.A változtatásra a Motorsport Világtanács (WMSC) keddi ülésén rá is bólintottak, már csak az a kérdés, hogy mely pályák adnak otthont a sprinteknek. Az F1 ezzel kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást.

Az idei évben már csak a brazíliai Interlagosban láthatjuk a formátumot.