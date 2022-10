Az elmúlt évekhez képest szokatlanul erős versenyt teljesítette a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon Daniel Ricciardo, aki az elnyújtott első etapjának, majd a lágy gumikon bemutatott agilis felzárkózásának köszönhetően egészen a hetedik helyig zárkózott fel úgy, hogy négy pozícióval hátrébbról kezdhette meg a futamot.

Az ausztrál versenye azonban nem volt teljesen hibátlan, az 51. körben ugyanis összeakadt Cunoda Jukival, ami az AlphaTauri pilótájának kiesését eredményezte.

Tsunoda gets squeezed by Ricciardo and bounced out of the race 💥😮#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/uw8xRTrLFk

