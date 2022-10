A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Bár a futamgyőztes Max Verstappen mellől rajtolhatott, végül a dobogóról is leszorult George Russell, aki a negyedik helyen fejezte be a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjat. A brit versenyző úgy véli, elsősorban a rajt miatt húzta a rövidebbet.

„Az első kanyarban figyeltem Lewisra [Hamilton], ami két pozíciómba került. Ha az első kört a második helyen fejezem be, dobogóra állhattam volna” – értékelt a Viaplay kamerái előtt Russell.

A 24 éves pilóta ugyanakkor a Mercedes stratégiája előtt is értetlenül állt: míg a Red Bull és a Ferrari közepes gumikon kezdte, majd lágyakon fejezte be a futamot, a brackley-iek a közepes abroncsokon rajtoltak, később pedig a kemény keverékűekre váltottak – ez utóbbi nem bizonyult jó választásnak, amit mindkét versenyző szóvá is tett.

„Meg kell értenünk, miért gondolta jó döntésnek a Red Bull és a Ferrari, hogy közepes gumikon kezdjen, és mi miért nem” – tette fel a kérdést. „Nem tudtuk működésre bírni a kemény gumikat. Mégis büszke vagyok a csapat által végzett munkára: bár a Red Bull még mindig külön ligában van, a Ferrarihoz viszonyítva lenyűgöző volt a tempónk.”

Russell az egyéni bajnokságban továbbra is tartja a negyedik helyet, zsinórban második ezüstérmének köszönhetően azonban Lewis Hamilton lőtávolon belülre került hozzá képest – két futammal az idény vége előtt már csak 15 pont a különbség a mercedesesek között.