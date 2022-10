Végig pontszerző helyen haladt a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon, mégsem látta meg a kockás zászlót Fernando Alonso, öt körrel a leintés előtt ugyanis felmondta a szolgálatot Alpine-jában a Renault-motor.

„A 14-es autóval mindig megbízhatósági problémák vannak” – konstatálta a kétszeres világbajnok. „Húsz körrel a vége előtt elveszítettem az egyik hengert, ami miatt öt hengerrel és 20 százalékkal kevesebb motor erővel folytattam. Korábban húsz másodperccel voltam a McLarenek és a csapattársam előtt, úgyhogy addig a bizonyos pontig kivételes versenyt futottam.”

„Tempó szempontjából szerintem az austini és a mostani versenyem volt a legjobb” – tette hozzá Alonso. „Idén 60 pontot veszítettem, és ha hozzáadjuk ezt a hatot, már 66-nál tartunk. Ebből pedig nyilván másoknak származik előnyük, ezáltal két pozícióval előrébb futnak be, mint kellene.”

„Egyszerű elképesztő, hogy gyakorlatilag minden versenyen csak egy-két autó áll ki, de a 14-es mindig közöttük van. Azt hiszem, öt motor állt meg alattam az idén: Ausztráliában az időmérőn volt probléma, Ausztriában pedig elkezdeni sem tudtam a versenyt. Eddig 19 [sic! 20 – szerk.] verseny vagyunk túl, ennek nagyjából az 50 százalékon pedig nem szereztünk annyi pontot, mint amennyit érdemeltünk volna. De nem tehetünk semmit.”

A RaceFans hasábjain Alonso azt is felelevenítette, utoljára akkor volt ennyi megbízhatósági gondja, amikor a McLaren-Hondánál versenyzett [2015 és 2017 között, 2018-ban már Renault-motorokat használt a csapat – szerk.]. Akkoriban a spanyol futamai leginkább a kirohanásairól maradtak emlékezetesek: a 2015-ös Japán Nagydíjon, azaz a Honda hazai futama közben, a csapatrádión – mindenki füle hallatára – minősítette „GP2-es motornak” a japánok termékét.

„A Hondával az első évünkben 72 helynyi rajtbüntetésünk volt az év végére, most is hasonló a helyzet. Akkoriban viszont mindkét autó megállt, de idén csak a 14-es” – hangsúlyozta álláspontját.

Frustration for Alonso but the Spaniard still found time to thank the crowd #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/UreEBhiLk8

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022