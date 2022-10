Az október eleji Japán Nagydíjon – bár valamelyest méltatlan körülmények között – a Red Bull-os Max Verstappen megszerezte második Forma-1-es világbajnoki címét is. A holland 2021-ben az egész idényben zajló kiélezett, vérre menő csatában, a fináléban botrányos körülmények között győzte le a mercedeses Lewis Hamiltont, idén sokkal könnyebb dolga volt: a fő ellenfél, a ferraris Charles Leclerc viszonylag hamar csak matematikai esélyes maradt, mígnem Szuzukában a győzelem elméleti lehetőségét is elveszítette.

Az ugyancsak kétszeres bajnok Fernando Alonso a Mexikóvárosi Nagydíj előtt Verstappen pályafutásáról és eredményeiről is beszélt, elárulta, hogy a kezdetektől fogva szorított az annak idején az F1 történetének legfiatalabb pilótájaként bemutatkozott hollandnak.

„Kezdetben sokan kritizálták, hogy Verstappen már 17 évesen ülést kapott. Én hülyeségnek tartottam ezt. Nem a koruk alapján kell megítélni a pilótákat. Ha jobbak másoknál, miért is ne versenyezhetnének az F1-ben? Nekem kimondottan tetszett, hogy ilyen fiatal versenyző került a rajtrácsra” – nyilatkozta a holland De Telegraafnak.

„Ami azt illeti, mostanáig nem igazán versenyezhettünk egymás ellen, ami kár, mert én a legjobbak ellen akarok küzdeni, Max pedig közéjük tartozik. Korábban volt szerencsém Sebastian Vettel, Lewis Hamilton és Michael Schumacher ellen versenyezni, de Max ellen még nem igazán adódott erre lehetőségem. Remélhetőleg erre is sor került a közeljövőben, amikor az Aston Martinnál fogok vezetni” – folytatta.

Alonso legérdekesebb megjegyzése természetesen az volt, miszerint Verstappen két bajnoki címe nem ér kevesebbet Hamilton hétjénél, sőt, mert szerinte nem a mennyiség, hanem a megszerzés módja, nehézsége a lényeg.

„Nagyon tisztelem Lewist, de azért mégis más, amikor úgy szerez valaki hét világbajnoki címet, hogy csak a csapattársát kell legyőznie. Szerintem az ilyen bajnoki címek kevesebbet érnek, mint ha valaki kevesebbszer nyer, de egyenlő vagy akár jobb autóval rendelkező riválisok ellen” – kezdte a magyarázatot, mellyel nyilván a saját két címét is igyekezett „felhájpolni”.

„2005-ben és 2006-ban is jól indult a szezonom, képes voltam előnyt kiépíteni, de aztán a többieknek talán már jobb autója volt, én viszont be tudtam osztani az előnyt. Nekem sosem a csapattársamat kellett megvernem a bajnoki címért, és Maxot sem Perez vagy Albon ellen láttuk küzdeni. De Schumacher kimondottan a csapattársát verte meg, hogy zsinórban öt bajnoki címet szerezzen, ahogy Hamilton is Rosberg és Bottas ellen versenyzett. Azért az úgy más szerintem” – mutatott rá.

Vajon hogy reagál majd Hamilton Alonso legújabb vitatható szövegére? Már ha egyáltalán reagál valamit…