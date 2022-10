A Forma-1-es versenynaptárban az Amerikai Nagydíjnak helyet adó Circuit of the Americas az egyik legegyenetlenebb aszfalttal rendelkező pálya. Az évek során többször is próbáltak javítani a helyzeten, az idei évre is újraaszfaltozták a pálya bizonyos pontjait, de állapota csak részben lett jobb.

Még így is olyan hepehupás volt a texasi kör, hogy Lando Norris csak fájdalomcsillapítókkal tudta elviselhetővé tenni az autózást. “Rengeteget szenvedtem a hétvégén. Láttátok, mennyire keményen ütődik a fejem ide-oda? Zúzódásaim vagy valami hasonlóim lehetnek, ez nem jó” – árulta el a McLaren versenyzője.

A helyzet a többi csapatnál sem volt sokkal jobb, de ebből Norris nem tapasztalt semmit. “Nem tudom, hogy jobb-e nálunk a helyzet vagy rosszabb, mint a többi autónál, de én küszködtem emiatt. A tabletták valószínűleg nem jelentenek nagy különbséget végső soron” – mondta, hozzátéve, hogy begyógyszerezték fejfájás elleni szerekkel.