29 Celsius-fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet várt a mezőnyre a Forma-1-es Amerikai Nagydíj harmadik szabadedzésén a Circuit of the Americas versenypályán. Habár a második szabadedzés egy helyet másfél óráig tartott, számos csapat sem volt elégedett a pénteki napot követően a beállításokkal, így hamar pályára gurultak többen is – köztük volt a Red Bull és a Ferrari két-két versenyzője is.

Mick Schumacher autójánál elég hamar problémák léptek fel: a Haas lelassult a német alatt, egy teljes kört meg is kellett tennie emiatt csigatempóban, hogy visszaérjen csapatához. Némi szerelés után újra menetkésszé vált autója, de emiatt viszonylag sok időt hagyott ki a pilóta.

Mick’s going very slowly out on track! It’s looking like the Haas driver has an issue with the car 😰#USGP #F1 pic.twitter.com/BTnjMzNXzk — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Eddig két pilóta rendelkezett rajtbüntetéssel, ez a szám ezen a szabadedzésen megduplázódott: Fernando Alonso Alpine-jában a V6-os motort cserélték, Charles Leclerc Ferrarijában pedig a V6-ost és a turbót is újították, így öt, illetve 10 pozíciós hátrasorolást kaptak.

Pár hibát, illetve szemetet, az egyébként erős szél által befújt zacskót leszámítva nemigen volt látványos a pályán végzett munka. A leggyorsabb Max Verstappen volt a Red Bullal, akit a két Ferrari pilóta követett Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. A legjobb négybe Sergio Perez fért még be a másik Red Bull-lal, egy másodperc alá pedig még Lewis Hamilton tudta leszorítani lemaradását a Mercedesszel.

Max goes even FASTER! 🔥 The @redbullracing driver further solidifies his spot at the top of the FP3 timesheets 💪#USGP #F1 pic.twitter.com/TDos0brd5E — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Mögötte Fernando Alonso végzett az Alpine-nal, George Russell pedig hetedik helyen zárt a másik Mercedesszel. Péntek után szombaton is jól mentek az Aston Martinok, Sebastian Vettel és Lance Stroll a 8-9. időt futották.

Az Amerikai Nagydíj időmérője magyar idő szerint éjfélkor kezdődik.