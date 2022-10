Lapértesülés szerint a Ferrari nem óhajt foggal-körömmel harcolni azért, hogy Charles Leclerc második legyen a bajnokságban, mindent a 2023-as felkészülésnek rendel alá a csapat. A Motorsport.com úgy tudja, hogy Leclerc autójába a hétvégi Amerikai Nagydíjon új motor kerül, ami öthelyes rajbüntetést jelent majd a monacói számára.

Az új motor már tartalmazza a Ferrari 2023-as fejlesztéseit, ezeket szeretné éles körülmények között tesztelni a csapat. Elsősorban megbízhatósági újításokról van szó, a Ferrari az Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) jóváhagyását is megkapta a kísérletezésre.

A Motorsport szerint az FIA azért bólintott rá a Ferrari terveire, mert a tesztből a szövetség is profitál: a motorba olyan speciális anyagokat is beépítettek, amelyek teljesítményére a szervezet is kíváncsi. Ezzel kapcsolatban kicsit ködösítenek, de a lényeg, hogy állítólag a Ferrari által alkalmazott anyagok megoldást jelenthetnek az F1-es motorok bizonyos általános problémáira, jelentsen ez akármit is.