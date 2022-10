Mielőtt az idei évre visszahívta őt a Forma-1-be a Haas, több hosszútávú versenyen is elindult Kevin Magnussen. Még a Peugeot gyári ülése is kinézett neki Le Mans-ban, emellett pedig többször is apjával, a korábbi F1-es pilótával, Jan Magnussennel egy csapatban versenyzett.

A dán a Forma-1-es szerepvállalás mellett azonban nem függesztette fel végleg a versenyzés ezen válfaját, annyira nem, hogy a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat után két héttel elindul a közel-keleti pályán egy 12 órás megmérettetésen. Magnussennek egy Ferrari 488 GT3-at kell majd terelgetnie a Yas Marina pályán, a félnapos feladatot pedig apjával, illetve a lehetőséget biztosító MDK Motorsports csapattulajdonosával osztja meg, aki maga is pilóta.

“Markkal a Miami Nagydíjon találkoztunk, és valahogy felmerült az ötlet, hogy versenyezzünk együtt Abu-Dzabiban. Felhívtuk apámat, és a csapat össze is állt. Elképesztően hálás vagyok, hogy még egy lehetőséget kaptam, hogy apámmal együtt versenyezzek, reméljük, hogy megnyerjük a futamot” – mesélte Magnussen.