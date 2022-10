A Forma-1-es Japán Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Minden idők egyik legvitatottabb futama lesz a 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíj, ami nemcsak azért írja be magát a történelembe, mert itt lett másodszor is világbajnok Max Verstappen, hanem a zűrzavar miatt is, ami ezt megelőzte, illetve kísérte.

Ha ez, illetve a futamon kialakuló életveszélyes szituáció nem lett volna elég, újabb kérdéses dolog merült fel. Nem teljesen egyértelmű a Forma-1-es csapatok között sem ugyanis, hogy jókor intették-e le a versenyt.

A futamok befejezésére vonatkozóan ugyanis két szabály létezik, amennyiben a mezőny nem teljesíti a kiírt versenytávot. Az elsővel épp az előző hétvégén, Szingapúrban találkozhattunk: ha letelik a két óra, a mezőny még egy kört megy, melynek végén lendülhet a kockás zászló. Tehát ha az élen álló pilóta akárcsak 1 másodperccel is az időhatáron belül kezdi el a kört, azt még be kell fejeznie, illetve utána még egyet.

Japánban azonban a másik szabály lépett életbe. Ez a háromórás szabály, melynek lényege, hogy egy F1-es futam piros zászlókkal, leállásokkal együtt is legfeljebb 180 percig tarthat. A kritikus pont azonban itt az, hogy nincs szó plusz egy körről, azaz – ahogy most láttuk – Verstappen 4 másodperccel az időlimit vége előtt elkezdett köre az utolsó.

Ez a – valljuk be, logikátlan – eltérés többeket is megzavart a mezőnyben. Maguk a pilóták is sorra rádióztak, hogy véget ért-e a verseny, amikor áthaladtak a célvonalon, több esetben pedig nem is kaptak azonnali megerősítő választ a bizonytalanság miatt. Az Alpine-nál még a futam után is úgy gondolták, hogy nem intették le jól a futamot. “Szerintem a versenyt egy körrel korábban állították meg” – mondta sportigazgatójuk, Alan Permane. A csapatot érzékenyen érintette ez, ugyanis a jobb gumikon lévő Fernando Alonso csatában volt Sebastian Vettellel, a spanyol azonban így 11 ezredmásodperccel lecsúszott a hatodik helyről.

A McLarennél eközben a Red Bull bizonytalansága zavart be: Verstappen még a leintés után is versenytempóban közlekedett egy ideig. “A kockás zászló időben volt kint, de láttuk, hogy Max Verstappen még mindig padlógázzal ment, miután áthaladt a célvonalon. Nem tudom, pontosan mi történt ott. Mivel Max még nyomta, mi a biztosra mentünk és azt mondtuk, hogy nyomják még, mert lehet, hogy valamiről lemaradtunk” – magyarázta a szituációt Andreas Seidl, a wokingiak csapatfőnöke.

Ami azt illeti, Japánban szabályosan járt el tehát a versenyirányítás, ám Monacóban, ahol ugyanennek a szabálynak kellett volna érvénybe lépnie, hozzáadtak egy kört, amit nem kellett volna…