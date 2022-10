Azzal, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség szerdán nem hozta nyilvánosságra a pénzügyi beszámolók eredményeit, nem derült ki az sem, hogy az Aston Martin és a Red Bull valóban megszegte-e a 2021-es költséglimitet.

A hangok sem némultak el, a téma a Japán Nagydíj hétvégéjén is előkerült, ahol Lewis Hamilton is megszólalt az ügyben. Szemben másokkal, a Mercedes hétszeres világbajnoka nem állt bele kőkeményen a Red Bullba, azonban egy érdekes információval jelezte, hogy jelentős következménye lehet annak, ha valakik nem tartják be a szabályokat.

“Emlékszem, hogy tavaly Silverstone-ban jött meg az utolsó fejlesztésünk, ami szerencsére jól sikerült és harcolhattunk vele. Utána azonban a Red Bull minden, vagy minden második hétvégén hozott frissítéseket. Azt hiszem, legalább négy fejlesztésük volt még azt követően” – mondta a hétszeres bajnok.

“Ha 300 ezret költöttünk volna egy új padlólemezre és egy továbbfejlesztett szárnyra, az megváltoztathatta volna a bajnokság kimenetelét. Akkor még inkább versenyben lettünk volna velük az azt követő versenyen. Bízom abban, hogy nem ez a helyzet, a sport érdekében” – célzott a felmerülő pletykákra Hamilton.

A brit hozzátette, ő hisz abban, hogy az FIA átláthatóan kezeli a helyzetet és arról mindenki meggyőződhet majd, hogy jól is járnak el. “Hinnünk kell ebben. Láthattuk a korábbi években, hogy a dolgokat sokszor a háttérben intézték. Nem gondolom, hogy ez az új út Mohammeddel [bin Szulajm, az FIA elnöke – a szerk.].”