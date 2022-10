A Honda két évvel ezelőtt jelentette be, hogy ismét kivonul a Forma-1-ből, hivatalosan a tavalyi szezonnal ért véget a japánok együttműködése a Red Bull-lal. A motorok fejlesztését azóta átvette a csapat, de a Honda ehhez hivatalosan is támogatást nyújt a Honda Racing Corporation (HRC) segítségével. Ezt egyébként éppen nemrégiben hosszabbították meg.

A hétvégi Japán Nagydíjon a Honda hazai futama jön, ráadásul Max Verstappen megszerezheti második bajnoki címét is, így nyilván nem véletlen, hogy a Szuzukától a szezon végéig a HRC-logó helyére visszakerül a Honda-felirat a Red Bull és az AlphaTauri autóira is.

A csapat azt is bejelentette, hogy az eddiginél szorosabbra fűzi és megerősíti kapcsolatát a Hondával.

strengthening our partnership with Honda 👊 tap below to find out more 👇