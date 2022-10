Nem sokáig állt az élen Kimi Räikkönen a Forma-1 legtapasztaltabb versenyzőit összegző listán. Amennyiben elrajtol, Fernando Alonso átveszi tőle a vezetést, és ismerve azt, hogy meddig tervez a spanyol, jó ideig vele fog kezdődni a vonatkozó névsor.

Hogy pontosan mennyi futammal is veszi át a vezetést, az kérdéses. A statisztikák szerint ugyanis most lesz a 350. vagy a 351. nagydíjrajtja. Szerencsére ugyanez a vita Räikkönen esetében is fennállt, így a szingapúri előzésben biztosak lehettek a statisztikák készítői. A számokban az eltérést egyébként a 2001-es Belga Nagydíj okozta, amit mindketten elkezdtek, de egy korai piros zászlós megszakítást követően már egyikük sem állt a rajtrácson műszaki okok miatt. Tekintettel arra, hogy a piros zászló előtt már 3 kört megtettek, mi összesítésben ezt megadnánk nekik, így Alonso mellé is a 351-et írnánk be.

De mi volt az eddigi 350 futamon? 19 év alatt öt csapatnál 13 csapattárssal volt dolga a spanyolnak, a csúcsok csúcsára azonban csak a Renault-val jutott el 2005-ben és 2006-ban. 22 pole-pozíció mellett 32 futamgyőzelmet aratott (az utolsót 2013-ban), 23-szor futotta meg versenyben a leggyorsabb kört és 98-szor locsolhatott valamit a dobogón – legutoljára a tavalyi Katari Nagydíjon, már az Alpine színeiben.

Leggyakrabban, szám szerint 37-szer az ötödik helyről rajtolhatott – épp innen indul rekorddöntő versenyén is Szingapúrban. Az már kétségesebb, hogy fel tud-e jönni a második helyig, ahol 37-szer látta meg a kockás zászlót.

Vajon hány év lehet még Alonsóban? A 2001-ben kezdő, időközben két évet is kihagyó versenyző jövőre kezdi több éves szerződését az Aston Martin színeiben, és ahhoz is legalább két szezon kell, hogy összejöjjön neki a még Monzában emlegetett négyszáz futamos álomhatár. 2023 végén már 43 éves lesz a kétszeres Le Mans-győztes, de ki tudja, milyen tervei lesznek akkor. Nála azt sem lehet tudni, hogy menet közben meggondolja-e magát, feláll, és maga mögött hagy mindent.