Mekkora buli lesz a hétvégén? A Szingapúri Nagydíjon egyaránt világbajnok lehet Verstappen és a Red Bull Racing.

A legtöbb hétfőn pezsgőzünk a gyárban idén, ugyanis a versenyek utáni napon Christian Horner tart mindig egy ‘debrief’ néven futó értékelést, eligazítást. A győztes versenyek után pedig ki van töltve a pezsgő poharakba, és koccintunk. Vagyis folyamatosan be van hűtve.

Tavaly az utolsó futamon dőlt el a bajnokság, akkor eljött Milton Keynes-be Verstappen ünnepelni, most nem tudom, hogy pontosan mikor lesz a nagy ünneplés, mert Szingapúrból utazik tovább a csapat a soron következő versenyre. Checo második helye még kérdés, nyomni kell tovább a csapatnak.

Családi körben lesz valamilyen ünneplés?

(Nevet.) Szerintem igen. Van otthon pezsgő, csak be kell majd tenni a hűtőbe.

Valójában te és a szűk csapatod már a Mercedes-dominancia éveiben is megnyert egy érdekes világbajnoki címet, amit azóta rendre megvédtetek. A 2019-es Brazil Nagydíjon 1,82 másodperccel felállítottátok a Forma-1-es kerékcserék rekordját, és az azóta bekövetkezett változások után is újabb csúcsokat állítottatok fel. Ezért járt valami jutalom neked, aki a kerékcserét gyorsító projekt irányítója voltál?

Igazából nem, hiszen ez a munkahelyi elvárás része. Annyi azért történt, hogy a sportigazgatónk felhívott az abu-dzabi szezonzáró előtt: üljek repülőre, hogy ott legyek, amikor átadják a Fastest Pit Stop Awardot (díjat).

Itthon nem vették fel, Oxfordban igen Hegedűs Andor egyetlen hátizsákkal költözött az érettségije után nem sokkal Orosházáról Angliába. 2006-tól Oxford mellett egy raktárban dolgozott éveken át, a megkeresett pénzt tervezett egyetemi tanulmányaira tette félre. “A jeles érettségim ellenére sem vettek fel itthon, a drága költségtérítéses szak pedig szóba sem jöhetett. Kint aztán az Oxford Bookes University-n diplomáztam Motorsport Engineering and Vehicle Technology szakon, ami gyakorlatilag autósport-irányzatú mérnököt jelent.” Diplomájával Andor egy 500-600 lóerős autók tuningolásával foglalkozó cégnél helyezkedett el, itt kezdett Forma-1-es csapatoknak különféle felszereléseket tervezni, majd 2011-ben a Marussia egyik aligazgatója áthívta a csapathoz. “Nem gondolkodtam sokáig a válaszon.” Távtartó lemez a Forma-1-es versenyautó üzemanyagpumpájához – ez volt az első alkatrész, amit megtervezett a Marussia központi bázisán, Banburyben, azóta is ebben a városban él. Ő lett a felelős a csapat versenyautójának kiszolgálásához szükséges felszerelésekért, amibe bele tartozott az összes bokszutcai felszerelés és sok teszteszköz is. A munkája nagyon változó volt, ugyanis az autó szinte minden részével kapcsolatba került: az egyik nap a padlólemez flexibilitását tesztelő eszközt tervezte, következő héten már az első szárny FIA legalitási tesztjének beállításait határozta meg. A kiscsapatságához képest nem is olyan rossz szezon vége előtt, még akkor ősszel csődbe ment a Marussia, ezután a Red Bullhoz szerződött a magyar mérnök. Habár a két csapat alapvető működése nem nagyon tért el, azaz mindkét helyen hatalmas volt a hajtás, a Red Bull egészen más szintet képvisel a Forma-1-ben, és nem csak abban, hogy sokkal több embert foglalkoztat nagyobb költségvetés és lényegesen komolyabb gyártókapacitás mellett. Andor munkája eleinte ugyanaz volt az akkor már négyszeres bajnok Red Bullnál, mint az előző csapatánál. Továbbra is az autó beállításához és szervizeléséhez szükséges eszközöket tervezte, jellemzően hidraulikus, elektronikus és mechanikus rendszerekből álló szerkezeteket, például amivel beállították a futóművet. Ezt csinálta 2017-ig, amikor is jött egy kérés a sportigazgatótól…

Hogyan kerültél a kerékcserés team közelébe?

Az F1 fejlődésének és a szabályváltoztatásoknak is köszönhető, hogy évről évre egyre nagyobb hangsúly van az apró részletekre való odafigyelésen. Erre tökéletes példa a kerékcsere. Nagyjából öt évvel ezelőtt jött egy kérés, hogy gyorsabb kerékcseréket szeretnénk, nézzünk utána, hogy lehetséges-e ez. Akkoriban 2,5 másodperc volt a kerékcserénk átlagideje, a leggyorsabbak pedig általában 2,2 másodperc körül mozogtak. Érdekelt a feladat, szívesen elvállaltam, és látták is rajtam, hogy komolyan állok hozzá. Elkezdtem gondolkodni, ezt így kellene, azt úgy kellene.

Mit csinálsz pontosan?

Ma az én részlegem tervezi a kerékcserékhez szükséges mechanikai és szoftveres eszközöket, szenzorokat, a pisztolyt, az emelőket és így tovább.

Kívülről nézve a 2,1 másodperces kerékcserénél az emberek és a gépek mozgása pont olyan harmonikus, mint a 2,7 másodpercesnél. Emberi érzékszervekkel felfoghatatlanok ezek a különbségek, a tizedmásodpercek lefaragásában nyilván fontos szerepe van a szenzoroknak. Mesélnél ezekről az érzékelőkről? Hol vannak és mit figyelnek?

Csak szenzorból több száz segít a kerékcseréinknél. Biztos látod a szabadedzések közvetítésében, hogy a csapatok egyes erre szakosodott emberei élénken fotózzák a riválisok technikáinak a legapróbb részleteit is. Nos, a munkámnak a része ezen szenzorok elrejtésének megtervezése is. Hogy ezek hol és mit csinálnak, arról nem beszélhetek.

Nem csak a fotózás, de az átverés is a Forma-1 része. Akár oda is helyeztek ilyen álszenzorokat az ellenfél megtévesztése céljából, ahol valójában nincs semmi érdemi látnivaló?

Valóban jól gondolod, hogy az ilyenfajta trükkök és megtévesztések a Forma-1 részét képezik. Beszéljünk általánosságban, előfordult már, hogy egy csapat feltűnően takargatta az autója egy bizonyos részét, ami élénk figyelmet váltott ki a versenytársak között, egyértelműen arra a részre koncentrált mindenki, és azt akarta megtudni, hogy mi van a lepel alatt. Azt kémlelték és fotózták volna, közben semmi nem volt ott, egyszerűen elterelték a figyelmet egy közben valóban megtörtént fejlesztésről, ami egészen máshol volt az autón.

Az efféle trükkök többnyire az aeroelemeknél jellemzőek, vagy a lemezek alatti technikákat próbálják lefotózni a riválisok, hiszen az autókat szétszedik, összerakják a teszteken vagy a szabadedzések alatt. Az én csapatom által tervezett mechanikai eszközöket szerencsére csak itt, a gyárban szedjük szét. Így csak én tudom, hogy mi van például a kerekeket le- és felcsavarozó pisztoly belsejében. A varázslat belül van.

Adj bennfentes, de egyszerű tanácsot a Vezess olvasóinak: mire figyeljünk a Forma-1-et a tévén nézve, mikor tökéletes egy kerékcsere?

Nem is nézni kell, hanem fülelni. Akkor tökéletes, ha pontosan egyszerre, tökéletes szinkronban szólal meg a négy kerékpisztoly, majd pontosan egyszerre halkul el, aztán fél másodperc szünet után ismét egyszerre visítanak fel, és pontosan egyszerre hagyja abba a négy gunman (pisztolyos ember) a feladatot.

Ki a legfontosabb szereplő abból a nagyjából 15 emberből, aki két másodperc alatt lecseréli a négy kerekeket?

Nincs ilyen. Ez szinkronúszás, ha egyvalaki hibázik, rossz az egész.

Otthonról nézed a versenyeket?

Igen.

Jobban izgulsz a kerékcserénél, mint amikor Verstappen neccesen előz?

Hát persze, egyértelmű! Tavaly annyira szoros volt a verseny Hamiltonnal, hogy akadt futam, ahol a kerékcsere egy másodpercén múlott egy pozíció a pályán, amit ha akkor nem szerzünk meg, lehet, hogy Verstappen nem világbajnok az év végén.

Kiabálni is szoktál?

Tapsolok, káromkodok, kiabálok! Pedig egészen biztos, hogy több tízezer kerékcserét láttam már és elemeztem ki eddig a versenyeken és a gyárban felvettek közül. Mindig bennem van a félelem, hogy nem sikerül.

Hétköznaponként sokkal nyugisabbnak gondolom a melódat. Mikortól meddig ülsz a számítógéped mögött?

Reggel 7-kor lépek ki a Banburyben lévő otthonunk kapuján és este 7-kor érek haza. Sajnos egy órára lakunk a gyártól, a Covid alatt sokan kiköltöztek Londonból, és Milton Keynes-ben alig van elérhető ház.

A Forma-1 az abszolút high-tech világa, de a Red Bull központja, a munkahelyed is az mint munkakörnyezet? Olyannak képzeljük el, mint egyes Szilicíum-völgyi cégek dizájnos épületeit, kreatív pihenőhelyekkel?

Az elmúlt években számos épületet felvásárolt a Red Bull a gyár körül, ezekbe költözött a HR, a pénzügy, a marketing stb., és az új irodákra valóban költöttek ilyen szempontból. Például a marketing tele van szép grafikákkal, klassz pihenőhelyekkel. A tervezőmérnökök épülete sajnos nem változott az elmúlt években, eléggé sivár. Be vagyunk fakkolva kockákba a gépeink elé.

Hogyan érintette a kiadási plafon a mindennapjaitokat?

Három területen is érintett minket. Egyrészt voltak elbocsátások a nagyjából 1200 fős létszámból, másrészt kisebb mennyiségű pénzből kell nagyobb teljesítményt lerakni az asztalra. A harmadik okról sajnos nagyon kevés szó van a szaksajtóban, gyakorlatilag az itt dolgozók fizetése került szembe azzal, hogy fejlesszünk-e mondjuk új első szárnyat. A költségplafon negatív hatással van a fizetésünkre.

A hangulaton talán javítanak azok a napok, amikor nagy ritkán a versenyzők is bemennek a gyárba. Biztos van valami személyes sztorid valamelyikükkel…

Évente 1-2 alkalommal jönnek be rendezvényekre, meg párszor szimulátoroznak, de persze találkoztam már többükkel pár perc erejéig. Még viszonylag új voltam a gyárban Vettel 2015-ös búcsúbuliján, amikor olyan sor állt az autogramosztó asztalánál, hogy nem is álltam be. Utálom a várakozást, gondoltam, később lenézek, akkor meg már nem volt sehol. Megkérdeztem valakit, azt mondta, most hagyja el az épületet, a recepciónál talán még elcsíphetem. Úgy is lett, a kijáratnál én voltam az utolsó Red Bull-alkalmazott, akivel még csapattagként közös képet készített.

Sainzcal szintén egy ajtóban futottam össze, amikor még Toro Rosso pilóta volt. Mennék be az egyik részlegbe, mikor látom, hogy ott áll egy koma, bénázik valamit, nem fogadta el az ujjlenyomatát a rendszer, így nem engedi be. Spanyolos angollal szólt hozzám, akkor fogtam fel, hogy ő az. Beengedtem. Ricciardóval egyszer a kocsijánál beszélgettem, éppen a bicaját pakolgatta be a csomagtartóba.

Mondok pár versenyzőt a csapat életéből, mióta itt dolgozol. Maximum egy mondattal jellemzed

őket, kérlek!

Oké.

Verstappen.

Őszinte, nyitott. Száz százalékban olyan, mint a médiában. Lehet, hogy sokaknak nem tetszik az őszintesége, de akkor is elmondja a véleményét, ha ez nem szimpatikus. Olyan a gyárban is, mint a médiában.

Perez.

Checo valahogy mindig pozitív, jó hangulatú, próbálja a dolgokban a jót meglátni.

Ricciardo.

Ő az egyik kedvencem. Jó értelemben véve földhözragadt ember, normálisan beszélget bárkivel, és árad belőle a pozitív hozzáállás a világhoz. Irigylem az életfelfogását.

Albon.

Szerény volt, és az is maradt. Pláne ahhoz képest, hogy milyen jó versenyző. Szerény és csendes.

Kvjat.

Nem egy finomkodó srác, full őszinte volt ő is.

Végül néhány személyes kérdés. Milyen autód van otthon?

Meg fogsz lepődni, de a mai napig megvan a 335i BMW-m, aminek a beszerzéséről és a tuningjáról meséltem már neked (E92 – L.Cs.). Plusz pár éve vettem egy 120d-t, annak sokkal barátságosabb a fogyasztása, ugyanakkor amióta motorozok, valahogy másképp tekintek az autókra. 2018 óta motorozom, és azt az adrenalinlöketet gyakorlatilag egypár hiperautót leszámítva nem tudják megadni az utcai sportkocsik.

Milyen?

Triumph Street Triple RS, 130 lóerős. Már nézegetem belőle a nagyobbat.

Autóból mi lenne az álom?

Nincsenek nagy igényeim, egy Bugatti Chiron Super Sport teljesen megfelelne…

Ha már csúcsok csúcsa: szerinted melyik az F1 valaha volt legtökéletesebb versenyautója?

Ha a Red Bull Racing RB18-at mondom, akkor elfogultnak tűnnék, ezért maradjunk a McLaren-Honda

MP 4/4-nél.

Na és melyik volt a Forma-1 történetének legszebb versenyautója?

Tudnék párat említeni, de a Ferrari 641-et mondom.

Nálad ki minden idők legjobb pilótája?

Ha egyetlen pilótát kellene válasszak, aki a Forma 1-es autómat vezeti, legyen az az autó bármelyik F1-es korszakból, szerintem Max Verstappent választanám, kérdés nélkül.

Mit gondolsz, melyik volt a sportág legjobb korszaka?

Sokszor elég romantikus szemekkel tekintünk vissza az F1 bizonyos korszakaira. Nagy rivalizálások és jó kis versenyek jutnak mindig először eszünkbe, de ha le kéne üljek egy vödör popcornnal, és végig kéne nézzek mondjuk 5 évadnyi Forma 1-es versenyt… Szerintem a legutóbbi 5 évet nézném vissza legszívesebben. Nem csak amiatt, mert szerintem sokkal kevesebb az unalmas verseny, mint a korábbi évtizedekben, de azért is, mert én például imádom azt a rengeteg információt, ami a nézőkig eljut manapság.

A kedvenc pályád?

Megmondom őszintén, nincs kedvencem. Valahogy nem kötődöm kifejezetten egy pályához sem.

Máshogy kérdezem: melyiken mennél szívesen pár kört?

A Nürburgring már régóta a listámon van, bár azt még nem tudom, hogy autóval vagy motorral fogok rajta végigmenni először.

Na és ha autóval, a világ összes négykerekűje közül melyikkel köröznél a legszívesebben rajta, ha bármit választhatnál?

Amikor 2025 körül elkészül, akkor az RBAT RB17-et szívesen elvinném egy pár körre… Mondjuk a szimulátorunkban lehet, hogy gyakorolnom kéne előtte pár napot. Vagy pár hetet.